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Темпы строительства газопровода «Сила Сибири-2», который соединит газотранспортные системы России и Китая и увеличит объёмы прокачки газа, могут оказаться более медленными, чем предполагалось ранее — об этом говорит издание SCMP со ссылкой на неназванные российские и китайские источники.
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Источник фото: Интерфакс, ТАСС
Сообщается, что китайская сторона может затягивать весь процесс в надежде на значительные скидки на «голубое топливо», а также постараться переложить затраты по строительству газопровода на российских коллег.
Отмечается, что взаимоотношения России и Китая в настоящее время находятся на очень высоком уровне за последние десятилетия, но им придётся подвергнуться определённым испытаниям в связи с деликатностью данной ситуации.
На фоне наложенных Западом санкций Россия переориентировалась на азиатские страны и их бурно растущие экономики, нуждающиеся в сравнительно дешёвых российских энергоносителях, в то время как Европа под давлением США практически отказалась от поставок РФ, что негативным образом влияет на её промышленность.
Российские чиновники ожидают, что начало строительства газопровода «Сила Сибири-2» начнётся в следующем году, однако некоторые эксперты сомневаются в том, что эти сроки реальны.