Кроме того, КНР может попытаться переложить затраты на российскую сторону.

Темпы строительства газопровода «Сила Сибири-2», который соединит газотранспортные системы России и Китая и увеличит объёмы прокачки газа, могут оказаться более медленными, чем предполагалось ранее — об этом говорит издание SCMP со ссылкой на неназванные российские и китайские источники.

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Источник фото: Интерфакс, ТАСС

Сообщается, что китайская сторона может затягивать весь процесс в надежде на значительные скидки на «голубое топливо», а также постараться переложить затраты по строительству газопровода на российских коллег.

Отмечается, что взаимоотношения России и Китая в настоящее время находятся на очень высоком уровне за последние десятилетия, но им придётся подвергнуться определённым испытаниям в связи с деликатностью данной ситуации.

На фоне наложенных Западом санкций Россия переориентировалась на азиатские страны и их бурно растущие экономики, нуждающиеся в сравнительно дешёвых российских энергоносителях, в то время как Европа под давлением США практически отказалась от поставок РФ, что негативным образом влияет на её промышленность.

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Российские чиновники ожидают, что начало строительства газопровода «Сила Сибири-2» начнётся в следующем году, однако некоторые эксперты сомневаются в том, что эти сроки реальны.