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Немецкий промышленник рассказал о негативных последствиях отказа Европы от дешёвого российского газа
Промышленные компании Германии переносят свои капиталы за рубеж.

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Санкции, наложенные на Россию рядом европейских стран, возвращаются бумерангом — по словам главы одной из немецких компаний Гуннара Гроблера, опубликованным на страницах издания  Financial Times, промышленность Европы переживает далеко не лучшие времена.

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Источник фото: ТАСС

Спад в экономике стран ЕС связывается с ростом цен на электроэнергию и газ — в настоящий момент о дешёвом «голубом топливе» из России для европейских государств можно только мечтать.

В связи со сложившимся положением дел промышленные компании Германии всё чаще обращают свой взор за пределы своей страны, отдавая предпочтение развитию бизнеса за рубежом.

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По мнению ряда экспертов и политиков, наложенные на Россию санкции негативно влияют на европейскую экономику, в то время как РФ переориентировалась на другие рынки, что позволило не только нивелировать ущерб от действий стран Европы, но и повысить свои экономические показатели.

#санкции
Источник: ft.com
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