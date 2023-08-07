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РМГ "Занос-1" - самый универсальный одноразовый гранатомёт в мире

Итог опытно-конструкторской работы под кодовым названием "Занос-1" на вооружении с 2001 года, используется в СВО и продается на экспорт.
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В условиях современных урбанизированных боевых действий основной ударной силой войск являются малые тактические группы пехоты разной численности, при этом применение тяжёлой бронированной техники и артсистем затруднительно. Для преодоления укрепленных позиций и уничтожения транспортных средств врага без поддержки артиллерии и бронетехники необходимо лёгкое индивидуальное многоцелевое оружие, которое не будет серьёзно сказываться на мобильности солдата. Наиболее успешным в данном роде стал итог опытно-конструкторской работы под кодовым названием "Занос-1".

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РМГ «Занос» (индекс ГРАУ — 7П46) — российская реактивная граната, разработанная «НПО „Базальт“». Предназначена для эффективного поражения легкобронированной техники, а также для поражения живой силы, находящейся в зданиях и фортификационных сооружениях. Является единственным в своём роде кумулятивно-термобарическим гранатомётом.

История создания

Во время боевых действий Чеченского конфликта Вооружёнными Силами Российской Федерации наравне с Реактивными Пехотными Огнемётами "Шмель"  применялись Реактивные Штурмовые Гранаты моделей "1" и "2". Они крайне хорошо себя зарекомендовали при борьбе с группами пехоты в укрытиях полевого типа, городской застройки, на открытой и пересечённой (в том числе и горной) местности, при этом РШГ выгодно отличались от "Шмеля" унификацией транспортно-пусковых контейнеров (тубусов) с РПГ-26 "Аглень" (РШГ-2 "Аглень-1") и РПГ-27 "Таволга" (РШГ-1 "Таволга-1"). На основе применения штурмовых гранат было принято решение о создании Реактивной Многоцелевой Гранаты в рамках ОКР "Занос-1" на госпредприятии НПО "Базальт". После государственных и полевых испытаний РМГ была принята на вооружение в 2001 году.

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                                                                 РПГ-27 "Таволга", основа для РШГ-1 "Таволга-1" и РМГ "Занос-1М"

Конструкция и принцип действия

Одноразовое пусковое устройство выполнено в виде трубы-моноблока из стеклопластика, унифицированный с РПГ-27 и РШГ-1 калибра 105мм. С левой стороны тубуса располагаются прицельные приспособления, которые помимо прочего задействованы в предохранительном механизме. Реактивный снаряд с тандемной боевой частью, состоящей из ведущей кумулятивной бронебойной и основной термобарической боевых частей. Стабилизация гранаты на траектории осуществляется при помощи складных стабилизаторов и придаваемого ими гранате осевого вращения. При выстреле позади пускового устройства образуется опасная зона глубиной до 30 метров и с раствором 90 градусов. Предназначена для поражения экипажей и боевых расчётов легкобронированной техники, живой силы противника, расположенной на открытой местности, в зданиях городского типа, полевых укрытиях и долговременных огневых точках. По сравнению с РПГ-27 лидирующий заряд РМГ утолщён, а основной фугасный имеет немного другую форму.

            РМГ "Занос-1" и его снаряд (сверху) и РПГ-27 "Таволга" и её снаряд (снизу). У боеприпасов имеются небольшие видимые отличия

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При попадании ракеты лидирующий (кумулятивный) заряд образует отверстие в преграде, затем аэрозоль основного (термобарического) распыляется через это отверстие и взрывается внутри, повышая давление до 500 бар, а температуру, локально и краткосрочно — до 2500 градусов по Цельсию. Модульная тандемная боевая часть (БЧ) реактивной многоцелевой гранаты РМГ — многофакторного поражающего (бронебойного, фугасного, осколочного и зажигательного) действия. Она оснащена специальным взрывателем, который срабатывает после внедрения в преграду и за счёт этого обеспечивает поражение живой силы противника внутри зданий, инженерных сооружений и бронированной техники. Пусковое устройство представляет собой трубу-моноблок из стеклопластика. С торцов пусковое устройство закрыто разрушаемыми при выстреле резиновыми крышками. Для приведения в боевое положение извлекается предохранительная чека и прицельные приспособления приводятся в боевое положение, при этом взводится ударно-спусковой механизм, и можно произвести запуск гранаты нажатием на спусковой рычаг. Массогабаритные показатели обеспечивают относительную мобильность бойца на поле боя и при выполнении задач в отрыве от подразделения. РМГ надежна в любых климатических и географических условиях. Прицельная дальность стрельбы - 400 метров, бронепробиваемость - 500мм в кирпиче и железобетоне. 

Данный принцип действия позволяет поражать не только укреплённые позиции противника (в том числе и тяжёлые долгосрочные бункеры) и легкобронированную технику (БТР, БМП), но и в некоторых случаях основные боевые танки современных модификаций при удачном попадании. Если гранатомётчику удастся попасть в прицел вражеского ОБТ, то вероятность поражения экипажа даже за толстой бронёй будет крайне высокой. Случай пробития танка был - известный блогер "Команданте" попал из РМГ по катку танка, пробив его, и тем самым обеспечил попадание термобарической БЧ в башню через незащищённый борт. Данный случай произошёл на стрельбище и был записан на видеокамеру (видно, что внутри башни "схлопывается" воздух), ссылка на ролик будет в источниках информации для статьи.

Заключение

На данный момент РМГ "Занос-1М" состоит на вооружении и активно применяется ВС РФ в ходе проведения СВО на Украине, а также поставляется на экспорт в некоторые страны. Данный многоцелевой гранатомёт был высоко оценён российскими военнослужащими - отмечались его простота, надёжность и высокая эффективность. Гранатомёт гораздо дешевле своих западных аналогов, не уступая и даже превышая их по характеристикам. Русских оружейникам вновь удалось создать недорогое и крайне эффективное оружие, отвечающее требованиям современного боя.


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