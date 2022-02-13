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Недорогие и полезные товары с AliExpress: конструктор LEGO, станок для полировки и другое

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Насадка на дрель

Цена $22

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С ней можно оперативно резать листы нержавейки (если толщина составляет до 0.8 мм) и стандартные металлические листы (если толщина равна до 1.2 мм). Также среди плюсов – мобильность и комфорт.

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Двойная зарядка

Цена $5

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Автомобильная зарядка для ваших гаджетов от прикуривателя с двумя USB портами. Мощность - 38W. Есть поддержка всех современных протоколов быстрой зарядки.

Паяльная станция

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Имеет двойной ЖК-дисплей, на котором высвечивается точная температура нагрева электроприбора, и мощность на выходе 800 Вт. Диапазон температур от 100 °C до 480 °C.

Джамп стартер для авто

Цена $40

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Универсальное устройство, которым можно и машину "подкурить" и зарядить ваши гаджеты вплоть до ноутбука (функция powerbank) + есть фонарик, многим такое по душе. Очень полезное устройство особенно в холодное время года.

Bluetooth-геймпад GameSir

Цена $35 по

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Неплохой геймпад с эргономикой, приближающейся к оригинальному Xbox. Работает как с ПК, так и смартфонами на iOS/Android, а также подходит для Nintendo Switch.

Станок для полировки

Цена $54

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Используется для шлифовки и полировки поверхностей, рихтовки кузовных частей, обработки деталей. В комплекте есть несколько насадок позволяющих достигать ровной, а главное гладкой поверхности.

Конструктор LEGO

Цена $6

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Отличный вариант для подарка ребенку, даже если этот ребенок – вы сами. Конструктор развивает мелкую моторику и обучает основным принципам механики.

Угломер

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Цена $16 по промокоду VDR350

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Инструмент пригодиться дома, например, чтобы ровно повесить картину или полочку. По отзывам инструмент работает нормально, линии бьет далеко и точно. Измерения высвечиваются на дисплее.

Мойка для авто

Цена $122

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В комплекте есть несколько насадок для мытья кузова автомобиля и любых других предметов. Номинальное рабочее давление 70 бар. Распыление воды под давлением 1600 PSI.


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