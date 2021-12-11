Недорогие и полезные товары с AliExpress: планшет Lenovo Tab P11, мощный гайковерт и другое
Портативный микрофон
Цена $164
Применяется в качестве записи окружающей среды, звуков, речи, музыки. Записываемые данные сохраняются на носителе емкостью 32 гб формата sd. Читает различные аудио файлы. Можно настроить громкость, отрегулировать параметры записи.
Планшет Lenovo Tab P11
Цена $150
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- Экран 11", 2000 x 1200, IPS
- Процессор Snapdragon 662
- Основная камера 13 МП, фронталка 8 МП
- Аккумулятор: 7700 мАч
- Type-C, защита от воды и пыли IP52, Bluetooth 5.1
Наружная IP камера
Цена $23
Имеет двойной объектив, защищенный прочным стеклом. Есть несколько датчиков инфракрасного спектра для подсвечивания линзы. Камера пишет звук на внешний микрофон, качество изображения составляет 1080р.
Толщиномер R&D ET330
Цена $46
Предназначен в качестве измерения толщины лакокрасочных покрытий на металле и прочих материалах. Имеет металлический контактный тип измерения в диапазоне от 0 до 1500 мкм. Точность измерения 3%. Во время измерения данные отображаются на экране, есть звуковой сигнал.
Модель R&D TC100 считается лучшим вариантом в плане цена-качество.
Зарядное LiitoKala Lii-402
Цена $10
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Самое популярное зарядное устройство на Алиэкспресс. Зарядка совместима почти со всеми цилиндрическими аккумуляторами. Модель Lii-PD4 имеет четыре слота для батареек и дисплей.
Гайковерт
Цена $72
Гайковерт предназначен для закручивания различных болтовых и гаечных соединений. Скорость вращения рабочей части составляет 7000 оборотов в минуту. Крутящий момент составляет 1280 н.м.
Налобный фонарь
Цена $6
Есть 4 режима освещения, а также сигнал подачи sos, стробоскоп. Работает фонарик от батареек типа 18650. Мощность составляет 20 Вт. Отражатели из алюминиевого сплава. Можно отрегулировать головку на угол освещения до 90 градусов.
Отпариватель
Цена $30
Прибор используется для глажки вещей, удаления мятин на различных тканях. Высокая мощность потребления в 1200 Вт, позволяет за 30 секунд набрать необходимую температуру в районе 130 градусов. Обрабатывает даже самые труднодоступные места.
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