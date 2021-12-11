Цена $164

Применяется в качестве записи окружающей среды, звуков, речи, музыки. Записываемые данные сохраняются на носителе емкостью 32 гб формата sd. Читает различные аудио файлы. Можно настроить громкость, отрегулировать параметры записи.

Цена $150

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Экран 11", 2000 x 1200, IPS

Процессор Snapdragon 662

Основная камера 13 МП, фронталка 8 МП

Аккумулятор: 7700 мАч

Type-C, защита от воды и пыли IP52, Bluetooth 5.1

Цена $23

Имеет двойной объектив, защищенный прочным стеклом. Есть несколько датчиков инфракрасного спектра для подсвечивания линзы. Камера пишет звук на внешний микрофон, качество изображения составляет 1080р.

Цена $46

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Предназначен в качестве измерения толщины лакокрасочных покрытий на металле и прочих материалах. Имеет металлический контактный тип измерения в диапазоне от 0 до 1500 мкм. Точность измерения 3%. Во время измерения данные отображаются на экране, есть звуковой сигнал.

Модель R&D TC100 считается лучшим вариантом в плане цена-качество.

Цена $10

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Самое популярное зарядное устройство на Алиэкспресс. Зарядка совместима почти со всеми цилиндрическими аккумуляторами. Модель Lii-PD4 имеет четыре слота для батареек и дисплей.

Цена $72

Гайковерт предназначен для закручивания различных болтовых и гаечных соединений. Скорость вращения рабочей части составляет 7000 оборотов в минуту. Крутящий момент составляет 1280 н.м.

Цена $6

Есть 4 режима освещения, а также сигнал подачи sos, стробоскоп. Работает фонарик от батареек типа 18650. Мощность составляет 20 Вт. Отражатели из алюминиевого сплава. Можно отрегулировать головку на угол освещения до 90 градусов.

Цена $30

Прибор используется для глажки вещей, удаления мятин на различных тканях. Высокая мощность потребления в 1200 Вт, позволяет за 30 секунд набрать необходимую температуру в районе 130 градусов. Обрабатывает даже самые труднодоступные места.