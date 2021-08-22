Беспроводная мини УШМ

Цена $20

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Подойдет для решения большинства бытовых задач дома или в мастерской. Для нее отлично подходят диски с диаметром до 80мм. Максимальная скорость вращения составляет 19500 об/мин. Устройство работает от аккумулятора на 2000mah.

Металлоискатель TX-850

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Цена $118

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Профессиональный электрический металлоискатель TIANXUN TX-850 предназначен для использования на открытом воздухе и поиска металлических предметов. Устройство полностью водонепроницаемое, оснащено светодиодным информативным дисплеем, звуковым индикатором и удобной ручкой.

Смартфон Xiaomi Mi 11i

Цена $416

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Экран 6.67"/6.81",AMOLED, FHD+/WQHD+, 120 Гц

Процессор Snapdragon 888 5G

Основная камера 108+8+5/108+13+5 МП, фронталка 20 МП

Аккумулятор: 4520 мАч, 33 Вт / 4600 мАч, 55 Вт

NFC, 5G, Wi-Fi 6E, ИК-порт и Bluetooth 5.2

Блютуз колонка Mifa A90

Цена 4082 руб по промокоду RUWOW700 + купон продавца

КУПИТЬ ТУТ - Tronsmart Force 2

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Колонка реально годная и за эти деньги очень норм. В ней не 60 Вт конечно, как заявлено, а около 35-40, но все-равно вещь.

24 часа на одном заряде

звук 360°

влагозащита по стандарту IPX8

Bluetooth 5.0, AUX, USB, USB Type-C

RGB подсветка

TWS-наушников QCY HT03

Цена 1900 рублей по промокоду GIFTWEEK200

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Мировая премьера TWS-наушников QCY HT03 с активным шумоподавлением и 24-часами автономной работы по специальной цене 23.08. Очень хорошая цена для модели с ANC от суббренда Xiaomi.

активное шумоподавление

Bluetooth 5.1

автономность: 5-6 часов, до 24 часов с кейсом

кодеки: AAC, SBC

драйверы: 10 мм

Система видеонаблюдения Jooan

Цена $121

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Имеет 8 каналов для вещания видеопотока с камер наблюдения. Устанавливается в магазинах, на стоянках, охраняемых режимных объектах, в торговых центрах и местах общественного пользования.

Угловая шлифовальная машинка

Цена $55

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Основное назначение - шлифовка, полировка и обработка деревянных, металлических, пластиковых и прочих материалов. Диаметр шлифовального диска составляет 11,5 см, с быстросъемной конструкцией. Время работы без подзарядки — 2 часа.

Перфоратор Bosch GBH

Цена 6540₽

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КУПИТЬ ТУТ - Bosch GSR

Высокую производительность обеспечивает двигатель мощностью 790 Вт, а удобство работы– небольшой вес 2,8 кг. В комплекте 2 патрона – SDS-plus и быстрозажимной. Максимальная сила удара 2,7 Дж позволяет бурить отверстия до 26 мм в бетоне, кирпиче и природном камне.

Фрезерный станок

Цена $16.99 - 46.99

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Данный гаджет отлично подходит для высверливания отверстий, при производстве мебели, зачистки поверхностей и создания декоративных украшений и аксессуаров. Скорость вращения фрезы составляет до 30 000 об/мин.

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