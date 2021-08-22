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Недорогие и полезные товары с AliExpress: смартфон Xiaomi Mi 11, колонка Mifa A90 и другое

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Колонка реально годная и за эти деньги очень норм. В ней не 60 Вт конечно, как заявлено, а около 35-40, но все-равно вещь.

  • 24 часа на одном заряде
  • звук 360°
  • влагозащита по стандарту IPX8
  • Bluetooth 5.0, AUX, USB, USB Type-C
  • RGB подсветка

TWS-наушников QCY HT03

Цена 1900 рублей по промокоду GIFTWEEK200

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Мировая премьера TWS-наушников QCY HT03 с активным шумоподавлением и 24-часами автономной работы по специальной цене 23.08. Очень хорошая цена для модели с ANC от суббренда Xiaomi.

  • активное шумоподавление
  • Bluetooth 5.1
  • автономность: 5-6 часов, до 24 часов с кейсом
  • кодеки: AAC, SBC
  • драйверы: 10 мм

Система видеонаблюдения Jooan

Цена $121

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Имеет 8 каналов для вещания видеопотока с камер наблюдения. Устанавливается в магазинах, на стоянках, охраняемых режимных объектах, в торговых центрах и местах общественного пользования.

Угловая шлифовальная машинка

Цена $55

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Основное назначение - шлифовка, полировка и обработка деревянных, металлических, пластиковых и прочих материалов. Диаметр шлифовального диска составляет 11,5 см, с быстросъемной конструкцией. Время работы без подзарядки — 2 часа.

Перфоратор Bosch GBH

Цена 6540₽

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Высокую производительность обеспечивает двигатель мощностью 790 Вт, а удобство работы– небольшой вес 2,8 кг. В комплекте 2 патрона – SDS-plus и быстрозажимной. Максимальная сила удара 2,7 Дж позволяет бурить отверстия до 26 мм в бетоне, кирпиче и природном камне. 

Фрезерный станок

Цена $16.99 - 46.99

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Данный гаджет отлично подходит для высверливания отверстий, при производстве мебели, зачистки поверхностей и создания декоративных украшений и аксессуаров. Скорость вращения фрезы составляет до 30 000 об/мин.

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