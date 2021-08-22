Недорогие и полезные товары с AliExpress: смартфон Xiaomi Mi 11, колонка Mifa A90 и другое
Беспроводная мини УШМ
Цена $20
Подойдет для решения большинства бытовых задач дома или в мастерской. Для нее отлично подходят диски с диаметром до 80мм. Максимальная скорость вращения составляет 19500 об/мин. Устройство работает от аккумулятора на 2000mah.
Металлоискатель TX-850
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Цена $118
Профессиональный электрический металлоискатель TIANXUN TX-850 предназначен для использования на открытом воздухе и поиска металлических предметов. Устройство полностью водонепроницаемое, оснащено светодиодным информативным дисплеем, звуковым индикатором и удобной ручкой.
Смартфон Xiaomi Mi 11i
Цена $416
КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi Mi 11 - Xiaomi Redmi 10 - Redmi Note 10S - Xiaomi POCO F3 - POCO X3 Pro - OnePlus Nord CE 5G - OnePlus 9R 8/128 ГБ
- Экран 6.67"/6.81",AMOLED, FHD+/WQHD+, 120 Гц
- Процессор Snapdragon 888 5G
- Основная камера 108+8+5/108+13+5 МП, фронталка 20 МП
- Аккумулятор: 4520 мАч, 33 Вт / 4600 мАч, 55 Вт
- NFC, 5G, Wi-Fi 6E, ИК-порт и Bluetooth 5.2
Блютуз колонка Mifa A90
Цена 4082 руб по промокоду RUWOW700 + купон продавца
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Колонка реально годная и за эти деньги очень норм. В ней не 60 Вт конечно, как заявлено, а около 35-40, но все-равно вещь.
- 24 часа на одном заряде
- звук 360°
- влагозащита по стандарту IPX8
- Bluetooth 5.0, AUX, USB, USB Type-C
- RGB подсветка
TWS-наушников QCY HT03
Цена 1900 рублей по промокоду GIFTWEEK200
Мировая премьера TWS-наушников QCY HT03 с активным шумоподавлением и 24-часами автономной работы по специальной цене 23.08. Очень хорошая цена для модели с ANC от суббренда Xiaomi.
- активное шумоподавление
- Bluetooth 5.1
- автономность: 5-6 часов, до 24 часов с кейсом
- кодеки: AAC, SBC
- драйверы: 10 мм
Система видеонаблюдения Jooan
Цена $121
Имеет 8 каналов для вещания видеопотока с камер наблюдения. Устанавливается в магазинах, на стоянках, охраняемых режимных объектах, в торговых центрах и местах общественного пользования.
Угловая шлифовальная машинка
Цена $55
Основное назначение - шлифовка, полировка и обработка деревянных, металлических, пластиковых и прочих материалов. Диаметр шлифовального диска составляет 11,5 см, с быстросъемной конструкцией. Время работы без подзарядки — 2 часа.
Перфоратор Bosch GBH
Цена 6540₽
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Высокую производительность обеспечивает двигатель мощностью 790 Вт, а удобство работы– небольшой вес 2,8 кг. В комплекте 2 патрона – SDS-plus и быстрозажимной. Максимальная сила удара 2,7 Дж позволяет бурить отверстия до 26 мм в бетоне, кирпиче и природном камне.
Фрезерный станок
Цена $16.99 - 46.99
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Данный гаджет отлично подходит для высверливания отверстий, при производстве мебели, зачистки поверхностей и создания декоративных украшений и аксессуаров. Скорость вращения фрезы составляет до 30 000 об/мин.
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