Панель в авто

Цена $18

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Панель приборов состоящая из 6 клавишных переключателей, с подсветкой от светодиодных лампочек. Подключается к проводке авто, от 12 и 24 вольт.

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Можно установить как на авто, так и водный транспорт. Используется для управления часто используемыми функциями. Есть встроенный предохранитель питания от нагрузки на 10 ампер.

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Комплект инструментов

Цена $24.99 - 249.99

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Набор слесарного инструмента предназначен для ремонта и наладки. В комплект входит 123 предмета; набор состоит из пассатижей, отверток, гаечного и разводного ключа, шестигранных насадок, рожковых ключей, удлинителей. Все элементы сделаны из прочной хромо ванадиевой стали. Аккуратно располагаются в кейсе для хранения, габариты 40 на 35 см.

Шуруповерт

Цена $39

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Электрический шуруповёрт с автономным источником питания от батарей 2000mah. Используется для сверления отверстий и различных поверхностей, сборки конструкций и монтаже, откручиванию и закручиванию различных типов крепежей. Скорость вращения патрона составляет 1300 оборотов в минуту.

Смартфон OnePlus Nord 2 5G

Цена 29 500 руб. с учетом купона и промокода SUN1500. Такая цена с 26 июля с 10:00

КУПИТЬ ТУТ - на 256 Гб

Лучший "топчик за деньги свои" от Ванпласа в этом году! Тут вам и оптостаб с крутым сенсором Sony на 50 Мп и стерео, а так же герцовочка и 65 Вт зарядка.

Dimensity 1200

экран: AMOLED, 6,44", 2400 х 1080, 90 Гц

камеры: 50+8+2 Мп • фронталка: 32 Мп

ОЗУ 8 ГБ • ПЗУ 128 ГБ

акб: 4500 мАч, 65 Вт

Электрическая пила сабельного типа

Цена $49.99 - 134.99

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Используется для резки древесины, изделий, обработки материалов, в комплекте имеет съемные пилки. Мощность устройства 70 ватт, при скорости хода до 2800 оборотов в мин. Работает от переменного тока в 220 вольт, максимальная глубина резки 115 мм.

Наушники Redmi AirDots 3 Pro

Цена $39 с учетом купона продавца на 10$

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Новые Redmi AirDots 3 Pro стали первыми TWS-наушниками бренда с активным шумоподавлением, появившимися на международном рынке.

Кажется, перед нами очередной хит: кроме ANC, здесь есть игровой режим, продвинутое звучание и почти 30 часов автономности.

Датчики для дверей

Цена $5.86 - 25

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Представляет собой магнитный датчик, который открывает или запирает дверь, а также служит оповещением при несанкционированном доступе. Управляется через мобильное приложение посредством беспроводного канала связи wi-fi. Частота приема составляет 2,4 ГГц.