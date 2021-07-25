Недорогие и полезные товары с AliExpress: смартфон OnePlus Nord 2 5G, Redmi AirDots 3 Pro и другое
Панель в авто
Цена $18
Панель приборов состоящая из 6 клавишных переключателей, с подсветкой от светодиодных лампочек. Подключается к проводке авто, от 12 и 24 вольт.
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Можно установить как на авто, так и водный транспорт. Используется для управления часто используемыми функциями. Есть встроенный предохранитель питания от нагрузки на 10 ампер.
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Комплект инструментов
Цена $24.99 - 249.99
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Набор слесарного инструмента предназначен для ремонта и наладки. В комплект входит 123 предмета; набор состоит из пассатижей, отверток, гаечного и разводного ключа, шестигранных насадок, рожковых ключей, удлинителей. Все элементы сделаны из прочной хромо ванадиевой стали. Аккуратно располагаются в кейсе для хранения, габариты 40 на 35 см.
Шуруповерт
Цена $39
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Электрический шуруповёрт с автономным источником питания от батарей 2000mah. Используется для сверления отверстий и различных поверхностей, сборки конструкций и монтаже, откручиванию и закручиванию различных типов крепежей. Скорость вращения патрона составляет 1300 оборотов в минуту.
Смартфон OnePlus Nord 2 5G
Цена 29 500 руб. с учетом купона и промокода SUN1500. Такая цена с 26 июля с 10:00
Лучший "топчик за деньги свои" от Ванпласа в этом году! Тут вам и оптостаб с крутым сенсором Sony на 50 Мп и стерео, а так же герцовочка и 65 Вт зарядка.
- Dimensity 1200
- экран: AMOLED, 6,44", 2400 х 1080, 90 Гц
- камеры: 50+8+2 Мп • фронталка: 32 Мп
- ОЗУ 8 ГБ • ПЗУ 128 ГБ
- акб: 4500 мАч, 65 Вт
Электрическая пила сабельного типа
Цена $49.99 - 134.99
Используется для резки древесины, изделий, обработки материалов, в комплекте имеет съемные пилки. Мощность устройства 70 ватт, при скорости хода до 2800 оборотов в мин. Работает от переменного тока в 220 вольт, максимальная глубина резки 115 мм.
Наушники Redmi AirDots 3 Pro
Цена $39 с учетом купона продавца на 10$
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Новые Redmi AirDots 3 Pro стали первыми TWS-наушниками бренда с активным шумоподавлением, появившимися на международном рынке.
Кажется, перед нами очередной хит: кроме ANC, здесь есть игровой режим, продвинутое звучание и почти 30 часов автономности.
Датчики для дверей
Цена $5.86 - 25
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Представляет собой магнитный датчик, который открывает или запирает дверь, а также служит оповещением при несанкционированном доступе. Управляется через мобильное приложение посредством беспроводного канала связи wi-fi. Частота приема составляет 2,4 ГГц.
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