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Товары с Алиэкспресс, на которые стоит обратить внимание: смартфон Realme 8, фонарь NICRON и другое

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Топовая Android TV приставка VONTAR X3 8К 4+32 ГБ с поддержкой 8K по минимальной цене. Работает на одном из лучших процессоров в приставках на текущий момент. 

  • OC Android 9
  • процессор: Amlogic S905X3
  • ОЗУ: 4 ГБ, ПЗУ: 32 ГБ (есть и другие конфигурации)
  • поддержка 8К 
  • Wi-Fi 2.4/5 ГГц, Bluetooth 4.2

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Цена $29 по промокоду 2IN1CHARGER

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Один из наиболее интересных “энергитических” аксессуаров: GaN-зарядка на 45 Вт, совмещенная с внешним аккумулятором ёмкостью 10000 мАч.

При необходимости можно заряжать пару гаджетов током поменьше. Сквозная зарядка как других устройств, так и собственной батареи поддерживается.

Новинка Realme 8

Цена $204 с учетом купона продавца

КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi Mi 11 Lite - Black Shark 4 - Poco X3 Pro - Poco F3 - POCO M3 - Redmi 9 - Realme 8 Pro - Xiaomi Redmi Note 10 - Xiaomi Redmi Note 9

  • 6.44" Super Amoled, 2400х1080
  • Фронталка 16 Мп, основная 64+8+2+2 Мп
  • Процессор Helio G95
  • 6Gb ОЗУ +128Gb ПЗУ
  • Батарея 5000mah с 30-ваттной быстрой зарядкой
  • NFC, WiFi 6
  • Сканер в экране

Массажер

Цена $54

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КУПИТЬ ТУТ - для ног - для спины - массажная подушка

Электрический массажер импульсного типа. Используется для головы и шеи. Имеются мягкие накладки, а также механические вставки которые массируют ваши мышцы. Устраняют боль, отёчность, повышает тонус мышц. Массажёр обладает согревающим эффектом, набирает температуру от 37 до 42 градусов.

Электробритва Xiaomi Mijia shaver 5

Цена $29

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Электробритва с плавающей 3D головкой. Оснащена тремя лезвиями, которые помогают срезать даже самые короткие волоски на теле и лице. Лезвия закрыты защитной сеткой, она не раздражает кожу во время бритья. На ручке машинки расположен экран с индикацией заряда батареи. Корпус электроприбора защищен от влаги.

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