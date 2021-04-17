Товары с Алиэкспресс, на которые стоит обратить внимание: смартфон Realme 8, фонарь NICRON и другое
Герметичная капсула
Цена $3
Водонепроницаемая капсула произведена из алюминиевого сплава и весит всего 65 г. Будет полезна для хранения важных вещей во время путешествий, это может быть карта местности, бумажные деньги, запасные карточки памяти, флешки, зажигалка и так далее.
Фонарь NICRON
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Цена $13
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Светодиодный фонарь с углом наклона корпуса на 90 градусов. Представляет собой металлический прибор, в котором сочетается светодиодные элементы с яркостью на 600 Люмен. Корпус защищен от влаги и пыли, на его основании располагается магнит, служат в качестве удержании фонаря в вертикальном горизонтальном положении на металлической поверхности.
FM‑передатчик Baseus
Цена $15
Автомобильный FM‑передатчик (12/24 В), который позволяет разговаривать по громкой связи, заряжать гаджеты через два USB‑порта и воспроизводить музыку через Bluetooth 5.0 с флешки или карты памяти microSD.
Диспенсер для мыла Xiaomi
Цена $11 по промокоду ETOVESNA150 и купону продавца
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Автоматический бесконтактный дозатор для мыла Xiaomi Mi Automatic Foaming Soap Dispenser по лучшей цене в фирменном магазине на Tmall. Полезная вещь в быту, пригодится каждому. Быстрая доставка со склада в РФ и оф. гарантия.
ТВ приставка VONTAR X3
Цена $35
КУПИТЬ ТУТ - X96 MAX Plus - TOX1 - AX95
Топовая Android TV приставка VONTAR X3 8К 4+32 ГБ с поддержкой 8K по минимальной цене. Работает на одном из лучших процессоров в приставках на текущий момент.
- OC Android 9
- процессор: Amlogic S905X3
- ОЗУ: 4 ГБ, ПЗУ: 32 ГБ (есть и другие конфигурации)
- поддержка 8К
- Wi-Fi 2.4/5 ГГц, Bluetooth 4.2
Зарядное устройство “2-в-1” Baseus
Цена $29 по промокоду 2IN1CHARGER
Один из наиболее интересных “энергитических” аксессуаров: GaN-зарядка на 45 Вт, совмещенная с внешним аккумулятором ёмкостью 10000 мАч.
При необходимости можно заряжать пару гаджетов током поменьше. Сквозная зарядка как других устройств, так и собственной батареи поддерживается.
Новинка Realme 8
Цена $204 с учетом купона продавца
КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi Mi 11 Lite - Black Shark 4 - Poco X3 Pro - Poco F3 - POCO M3 - Redmi 9 - Realme 8 Pro - Xiaomi Redmi Note 10 - Xiaomi Redmi Note 9
- 6.44" Super Amoled, 2400х1080
- Фронталка 16 Мп, основная 64+8+2+2 Мп
- Процессор Helio G95
- 6Gb ОЗУ +128Gb ПЗУ
- Батарея 5000mah с 30-ваттной быстрой зарядкой
- NFC, WiFi 6
- Сканер в экране
Массажер
Цена $54
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КУПИТЬ ТУТ - для ног - для спины - массажная подушка
Электрический массажер импульсного типа. Используется для головы и шеи. Имеются мягкие накладки, а также механические вставки которые массируют ваши мышцы. Устраняют боль, отёчность, повышает тонус мышц. Массажёр обладает согревающим эффектом, набирает температуру от 37 до 42 градусов.
Электробритва Xiaomi Mijia shaver 5
Цена $29
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Электробритва с плавающей 3D головкой. Оснащена тремя лезвиями, которые помогают срезать даже самые короткие волоски на теле и лице. Лезвия закрыты защитной сеткой, она не раздражает кожу во время бритья. На ручке машинки расположен экран с индикацией заряда батареи. Корпус электроприбора защищен от влаги.
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