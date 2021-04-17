Герметичная капсула

Цена $3

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Водонепроницаемая капсула произведена из алюминиевого сплава и весит всего 65 г. Будет полезна для хранения важных вещей во время путешествий, это может быть карта местности, бумажные деньги, запасные карточки памяти, флешки, зажигалка и так далее.

Фонарь NICRON

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Цена $13

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Светодиодный фонарь с углом наклона корпуса на 90 градусов. Представляет собой металлический прибор, в котором сочетается светодиодные элементы с яркостью на 600 Люмен. Корпус защищен от влаги и пыли, на его основании располагается магнит, служат в качестве удержании фонаря в вертикальном горизонтальном положении на металлической поверхности.

FM‑передатчик Baseus

Цена $15

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Автомобильный FM‑передатчик (12/24 В), который позволяет разговаривать по громкой связи, заряжать гаджеты через два USB‑порта и воспроизводить музыку через Bluetooth 5.0 с флешки или карты памяти microSD.

Диспенсер для мыла Xiaomi

Цена $11 по промокоду ETOVESNA150 и купону продавца

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Автоматический бесконтактный дозатор для мыла Xiaomi Mi Automatic Foaming Soap Dispenser по лучшей цене в фирменном магазине на Tmall. Полезная вещь в быту, пригодится каждому. Быстрая доставка со склада в РФ и оф. гарантия.

ТВ приставка VONTAR X3

Цена $35

КУПИТЬ ТУТ - X96 MAX Plus - TOX1 - AX95

Топовая Android TV приставка VONTAR X3 8К 4+32 ГБ с поддержкой 8K по минимальной цене. Работает на одном из лучших процессоров в приставках на текущий момент.

OC Android 9

процессор: Amlogic S905X3

ОЗУ: 4 ГБ, ПЗУ: 32 ГБ (есть и другие конфигурации)

поддержка 8К

Wi-Fi 2.4/5 ГГц, Bluetooth 4.2

Зарядное устройство “2-в-1” Baseus

Цена $29 по промокоду 2IN1CHARGER

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Один из наиболее интересных “энергитических” аксессуаров: GaN-зарядка на 45 Вт, совмещенная с внешним аккумулятором ёмкостью 10000 мАч.

При необходимости можно заряжать пару гаджетов током поменьше. Сквозная зарядка как других устройств, так и собственной батареи поддерживается.

Новинка Realme 8

Цена $204 с учетом купона продавца

КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi Mi 11 Lite - Black Shark 4 - Poco X3 Pro - Poco F3 - POCO M3 - Redmi 9 - Realme 8 Pro - Xiaomi Redmi Note 10 - Xiaomi Redmi Note 9

6.44" Super Amoled, 2400х1080

Фронталка 16 Мп, основная 64+8+2+2 Мп

Процессор Helio G95

6Gb ОЗУ +128Gb ПЗУ

Батарея 5000mah с 30-ваттной быстрой зарядкой

NFC, WiFi 6

Сканер в экране

Массажер

Цена $54

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КУПИТЬ ТУТ - для ног - для спины - массажная подушка

Электрический массажер импульсного типа. Используется для головы и шеи. Имеются мягкие накладки, а также механические вставки которые массируют ваши мышцы. Устраняют боль, отёчность, повышает тонус мышц. Массажёр обладает согревающим эффектом, набирает температуру от 37 до 42 градусов.

Электробритва Xiaomi Mijia shaver 5

Цена $29

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Электробритва с плавающей 3D головкой. Оснащена тремя лезвиями, которые помогают срезать даже самые короткие волоски на теле и лице. Лезвия закрыты защитной сеткой, она не раздражает кожу во время бритья. На ручке машинки расположен экран с индикацией заряда батареи. Корпус электроприбора защищен от влаги.

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