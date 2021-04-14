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Товары с Алиэкспресс, на которые стоит обратить внимание: Xiaomi Mi Band 6, мини пила и другое

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Аквариумный фильтр

Цена $9

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Небольшой бюджетный аквариумный фильтр с производительностью на уровне 200 литров в час подходит для аквариумов объемом не более ~ 60 литров. Максимальная глубина установки - 45 см. Цепляется на стенку в вертикальном положении. Устройство одновременно задерживает остатки пищи, и при этом насыщает воду пузырьками воздуха.

Набор инструментов

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Цена $76

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Большой набор инструментов используется для обслуживания ремонта автомобилей, аппаратов, узлов техники, оборудования. В комплекте 172 предмета. Изготовлены из хромо ванадиевого сплава, покрыты антикоррозийным составом. В комплекте есть отверточные биты, которые можно установить в электро шуруповерт, дрель.

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 6

Цена $39

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КУПИТЬ ТУТ или ТУТ - Honor Band 6

Самая новая версия сверхпопулярного фитнес-аксессуара, анонсированная буквально пару дней назад. Наконец-то большой экран на всю поверхность. Также появился датчик SpO2.

ТВ‑приставка Vontar X3

Цена $35

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Приставка на Android 9.0 с процессором Amlogic S905X3, 4 ГБ ОЗУ и хранилищем на 32/64/128 ГБ. Поддерживает 4K‑разрешение с частотой 60 к/c, кодек H.265 и технологию HDR. Для подключения телевизора есть порт HDMI 2.1. Флешку или клавиатуру можно подсоединить через USB 3.0. Внутри также установлены модули Wi‑Fi (2,4 и 5 ГГц), Bluetooth 4.1 и Ethernet.

Портативная колонка

Цена $13

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Портативные блютуз колонки китайского производства, которые не стесняясь косят под один известный бренд. Очень похожи как самим дизайном, так и логотипом. Однако качество у копии вполне неплохое. Заказывают часто, а всё из-за доступной цены, не превышающей тысячу рублей. В сравнении с конкурентом, слушать музыку на такой колонке можно не только через блютуз, но и с физических носителей(карточки и флешки). Можно даже послушать местные новости, включив радио.

Мультиметр RICHMETERS RM113D

Цена $13

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Прибор используется для измерения параметров постоянного и переменного тока, прибор регистрирует напряжение на диапазоне от 6 до 1000 вольт, применяется в ремонте электропроводки и бытовых приборов, при помощи него можно прозвонить цепь установив разрыв.

Вакуумные термосы Upors

Цена $14

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Стальная модель термоса с многослойной стенкой способна сохранять температуру напитка в течение 24 часов. Удобная ручка, встроенный фильтр заварки, дизайн - за эти параметры его купили уже более 1500 раз.

  • объем 500/750/1000/1500 мл
  • фильтр, стаканчик и герметичная пробка в комплекте
  • есть лот с переносным чехлом через плечо

Циркулярный станок

Цена $76

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Настольная циркулярная мини-пила предназначена для использования в домашних условиях, так как обладает скромными габаритами и издает не так уж много шума при работе. Поставляется вместе с блоком питания на 96 Вт, защитным экраном, набором шестигранных ключей, ручкой подачи заготовки (с транспортиром) и направляющей линейкой.

Зарядное устройство Ugreen

Цена $18 с учетом автоскидкой $5/10 в корзине, купона продавца $1/17 и промокода TRF2148

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Без зарядника сегодня дальше работы или бара не ходят. Рекомендую этот: маленький, надежный, заряжает ноутбуки по USB-C с поддержкой Power Delivery.

Со смартфонами справляется на раз, поскольку есть поддержка всех протоколов быстрой зарядки.

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