Samsung Galaxy Chromebook 2 в двух цветах на официальном рендере
Samsung представила Chromebook Galaxy перед выставкой CES 2020. Сообщается, что южнокорейский технологический гигант очень скоро выпустит своего преемника - Galaxy Chromebook2. В преддверии официального объявления о ноутбуке просочился пресс-релиз, подтверждающий наличие двух цветовых вариантов.
реклама
В начале декабря Эван Блэсс сообщил, что в ближайшие дни Samsung выпустит Galaxy Chromebook2. Через две недели инсайдер поделился рендером этой модели. На этом изображении представлен новый ноутбук в двух цветах - сером и красном.
Для тех, кто не знает, оригинальный Chromebook Galaxy также представлен в этих двух идентичных цветах. Компания называет их Mercury Grey и Fiesta Red. Но поскольку у Samsung есть привычка менять названия цветов, точное название новой модели пока остается загадкой.
реклама
При этом, по словам Эвана, Galaxy Chromebook2 будет иметь такой же дизайн, как и его предшественник. Кроме того, он намекает, что он будет поставляться с новым чипом Intel. Будет и поддержка фирменного пера S Pen.
реклама
Другими словами, будущий флагманский ноутбук с Google Chrome OS от Samsung будет идентичен оригиналу с точки зрения дизайна, но с обновленным комплектующими.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила