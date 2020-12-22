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Samsung представила Chromebook Galaxy перед выставкой CES 2020. Сообщается, что южнокорейский технологический гигант очень скоро выпустит своего преемника - Galaxy Chromebook2. В преддверии официального объявления о ноутбуке просочился пресс-релиз, подтверждающий наличие двух цветовых вариантов.

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В начале декабря Эван Блэсс сообщил, что в ближайшие дни Samsung выпустит Galaxy Chromebook2. Через две недели инсайдер поделился рендером этой модели. На этом изображении представлен новый ноутбук в двух цветах - сером и красном.

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Для тех, кто не знает, оригинальный Chromebook Galaxy также представлен в этих двух идентичных цветах. Компания называет их Mercury Grey и Fiesta Red. Но поскольку у Samsung есть привычка менять названия цветов, точное название новой модели пока остается загадкой.

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При этом, по словам Эвана, Galaxy Chromebook2 будет иметь такой же дизайн, как и его предшественник. Кроме того, он намекает, что он будет поставляться с новым чипом Intel. Будет и поддержка фирменного пера S Pen.

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Другими словами, будущий флагманский ноутбук с Google Chrome OS от Samsung будет идентичен оригиналу с точки зрения дизайна, но с обновленным комплектующими.