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Exynos всегда был в проигрыше по сравнению с Qualcomm и Apple. Однако это может измениться с появлением Exynos 2100 SoC. Первый в истории 5-нанометровый производственный чип южнокорейского гиганта, безусловно, более мощный, чем Snapdragon 865, и теперь, согласно утечкам, он превзойдет Snapdragon 875 SoC.

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По словам надежного эксперта Ice Universe, процессор порадует покупателей из Европы, Азии и Ближнего Востока. Именно эти клиенты часто жаловались на превосходную производительность процессора Snapdragon для американского и китайского рынка.

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Причина, по которой Ice Universe считает, что Exynos 2100 будет на уровне или даже лучше, чем Snapdragon 875, заключается в почти аналогичной конфигурации ядра двух чипсетов. Версия Exynos наконец-то будет оснащена восьмиядерной архитектурой Arm. Одно ядро Arm Cortex-X1, три Cortex-A78 и четыре Cortex-A55.





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Единственное существенное различие между Exynos 2100 и Snapdragon 875 заключается в том, что первый имеет графический процессор Mali-G78, а второй - графический процессор Adreno 660. Неофициальные оценки Geekbench для обоих процессоров показали следующие результаты: в одноядерном режиме Snapdragon 875 набрал 1114 баллов, в то время как Exynos опередил его с 1129 баллами. По показателям многоядерности Snapdragon лидировал с результатом 3067, а Exynos - с 3019.

Все это означает, что версия Exynos от Samsung будет на одном уровне с Snapdragon.