Цена $3

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Прибор внешне напоминает строительный пистолет, только вам не нужно нажимать на курок, а стоит просто сжимать обе рукоятки. Механизм предельно прост и прозрачен. Сопротивляемость, за счёт пружины, регулируется, это поможет вам повышать уровень применяемой силы от 15 до 50 кг.

Очиститель стекла

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Цена $3.09 - 23.10

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Компактный стеклоочиститель от известной компании Xiaomi. Принцип работы данного устройства очень прост - очиститель распыляет воду с мыльным раствором, а затем как пылесос всасывает в себя грязь и остатки воды.

Комплект видеонаблюдения ZOSI

Цена $84.96 - 180.48

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Водонепроницаемый комплект видеонаблюдения с камерами (от 4 до 8 на выбор) разрешением 1440P для более чётких видеозаписей может снимать в помещении и на открытом воздухе. Управление осуществляется через смартфон.

Проектор WZATCO C2 4K

Цена $184

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Данная модель проектора имеет яркость светодиода в 6800 люменов, что делает изображение идеальным. Проектор воспроизводит максимально большое изображение в 250 дюймов. Также имеет два встроенных качественных динамиков.

Бритва Soocas

Цена $54

КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi MIJIA S500

Обновленная версия популярной китайской бритвы от Xiaomi. Информативный дисплей и несколько скоростей работы стали основой. В ней установили улучшенный мотор, увеличенный аккумулятор (хватит на полтора месяца работы) и комплект насадок, включающий плавающую головку, пару триммеров и щетку.

Робот-пылесос ILIFE V7s Plus

Цена $143

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Пылесос поддерживает как сухую, так и влажную уборку, благодаря наличию щеток и подушечек из микрофибры. Аккумулятор на 2600mah позволяет ему работать до 2.5 часов без подзарядки. Датчики обнаружения местности защищают пылесос от падений с лестницы или высокого порога, а мебель — от повреждений при ударах.

Популярный мультиметр

Цена $9

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Мультиметр на популярном чипе DTM0660. Измерение напряжения, тока, сопротивления, емкости, частоты, скважности, температуры.

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Очиститель воздуха Xiaomi

Цена $139

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Девайс с беспроводной связью, поддерживает влажную и сан обработку помещения. Обрабатывает до 310 кубических метров объема, эквивалентно площади в 37м2. Мощность 29 ватт. Полный цикл работы в течении 10 минут. На панели корпуса есть индикаторы текущего процесса.

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