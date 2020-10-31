Товары со скидками на распродаже Алиэкспресс 11.11: видеонаблюдение ZOSI, бритва Soocas и другое
Ручной эспандер
Цена $3
Прибор внешне напоминает строительный пистолет, только вам не нужно нажимать на курок, а стоит просто сжимать обе рукоятки. Механизм предельно прост и прозрачен. Сопротивляемость, за счёт пружины, регулируется, это поможет вам повышать уровень применяемой силы от 15 до 50 кг.
Очиститель стекла
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Цена $3.09 - 23.10
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Компактный стеклоочиститель от известной компании Xiaomi. Принцип работы данного устройства очень прост - очиститель распыляет воду с мыльным раствором, а затем как пылесос всасывает в себя грязь и остатки воды.
Комплект видеонаблюдения ZOSI
Цена $84.96 - 180.48
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Водонепроницаемый комплект видеонаблюдения с камерами (от 4 до 8 на выбор) разрешением 1440P для более чётких видеозаписей может снимать в помещении и на открытом воздухе. Управление осуществляется через смартфон.
Проектор WZATCO C2 4K
Цена $184
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Данная модель проектора имеет яркость светодиода в 6800 люменов, что делает изображение идеальным. Проектор воспроизводит максимально большое изображение в 250 дюймов. Также имеет два встроенных качественных динамиков.
Бритва Soocas
Цена $54
КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi MIJIA S500
Обновленная версия популярной китайской бритвы от Xiaomi. Информативный дисплей и несколько скоростей работы стали основой. В ней установили улучшенный мотор, увеличенный аккумулятор (хватит на полтора месяца работы) и комплект насадок, включающий плавающую головку, пару триммеров и щетку.
Робот-пылесос ILIFE V7s Plus
Цена $143
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Пылесос поддерживает как сухую, так и влажную уборку, благодаря наличию щеток и подушечек из микрофибры. Аккумулятор на 2600mah позволяет ему работать до 2.5 часов без подзарядки. Датчики обнаружения местности защищают пылесос от падений с лестницы или высокого порога, а мебель — от повреждений при ударах.
Популярный мультиметр
Цена $9
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Мультиметр на популярном чипе DTM0660. Измерение напряжения, тока, сопротивления, емкости, частоты, скважности, температуры.
- разрядность АЦП 6000 отсчетов
Очиститель воздуха Xiaomi
Цена $139
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Девайс с беспроводной связью, поддерживает влажную и сан обработку помещения. Обрабатывает до 310 кубических метров объема, эквивалентно площади в 37м2. Мощность 29 ватт. Полный цикл работы в течении 10 минут. На панели корпуса есть индикаторы текущего процесса.
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