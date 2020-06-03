Мультитул

КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi Huohou - Ganzo - Xiaomi

Цена $10

Этот мультитул может удивить многих своей оригинальностью и вполне адекватной стоимостью. По функционалу он может выступать гаечным ключом (размер от 4 до 10 миллиметров), ножиком, открывалкой для бутылок, резком для веревок, отверткой.

Сушилка для обуви

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Цена $10

Сушилка нагревается очень быстро и за счет встроенной ультрафиолетовой лампы, значительно снижают уровень запаха, вызванный бактериями, которые живут на коже.

Ручной пылесос Xiaomi

КУПИТЬ ТУТ - ILIFE H70

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Цена $41

Предназначен для уборки в доме, в хозяйственных помещениях, в салоне авто и прочих местах. Благодаря сменным насадкам, легко убирать в труднодоступных локациях. Максимальная сила всасывания 15 000 па, емкость пылесборника 0,8 литров. Работает от сети переменного тока 220 вольт, мощность в 500 ватт.

Популярная фигурка

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Цена $9

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Помните отрывок видео, в котором несколько темнокожих парней танцуют с гробом под популярную музыку? Этот фрагмент часто вставляют в видеоролики, в которых люди получают какие-то травмы из-за своих неосторожных, а порой и глупых действий.

Камера IP YI Dome X

КУПИТЬ ТУТ - YI Home - уличная YI IoT

Цена $56

Ip камера работает через wifi сигнал, имеет угол обзора до 360 градусов за счет вращающейся оси. Качество видеопередачи full hd. Устройство размером 27 на 72 мм используется в качестве локального наблюдения за ребенком или животными. Передает звук. Можно записывать данные на карту памяти.

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