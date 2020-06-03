Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: ручной пылесос Xiaomi, камера IP YI и другое
Мультитул
КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi Huohou - Ganzo - Xiaomi
Цена $10
Этот мультитул может удивить многих своей оригинальностью и вполне адекватной стоимостью. По функционалу он может выступать гаечным ключом (размер от 4 до 10 миллиметров), ножиком, открывалкой для бутылок, резком для веревок, отверткой.
Сушилка для обуви
Цена $10
Сушилка нагревается очень быстро и за счет встроенной ультрафиолетовой лампы, значительно снижают уровень запаха, вызванный бактериями, которые живут на коже.
Ручной пылесос Xiaomi
рекламаЦена $41
Предназначен для уборки в доме, в хозяйственных помещениях, в салоне авто и прочих местах. Благодаря сменным насадкам, легко убирать в труднодоступных локациях. Максимальная сила всасывания 15 000 па, емкость пылесборника 0,8 литров. Работает от сети переменного тока 220 вольт, мощность в 500 ватт.
Популярная фигурка
Цена $9
реклама
Помните отрывок видео, в котором несколько темнокожих парней танцуют с гробом под популярную музыку? Этот фрагмент часто вставляют в видеоролики, в которых люди получают какие-то травмы из-за своих неосторожных, а порой и глупых действий.
Камера IP YI Dome X
КУПИТЬ ТУТ - YI Home - уличная YI IoT
Цена $56
Ip камера работает через wifi сигнал, имеет угол обзора до 360 градусов за счет вращающейся оси. Качество видеопередачи full hd. Устройство размером 27 на 72 мм используется в качестве локального наблюдения за ребенком или животными. Передает звук. Можно записывать данные на карту памяти.
Еще больше интересных товаров найдете в Telegram канале - https://teleg.one/aliworkman или https://t.me/aliworkman
и группе вконтакте - https://vk.com/workman1
Подпишитесь на рассылку купонов и промокодов в вк.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила