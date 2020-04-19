Зажигалка в виде монетки

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Цена $2

Для того, чтобы ее зажечь, достаточно просто передвинуть монетку. Выглядит очень оригинально, но из-за маленького размера такую зажигалку придется постоянно заправлять. В качестве топлива используется бутан, который можно купить в магазинах по продаже зажигалок и подобных товаров.

Зарядная станция на 6 USB-портов Xiaomi

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Цена $22



Мощная зарядка от надежного бренда на 6 USB-портов, 5 из которых USB type-a с с поддержкой до 5В/2,4А и 1 type-c с поддержкой Quick Charge 3.0 и PD.

Мощность 65 Вт

5x USB type-a и 1x USB type-c

USB Type-C с поддержкой Quick Charge 3.0 и PD

Металлическая флешка Samsung BAR Plus

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Цена $16

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Быстрая флешка от Samsung с USB 3.1 со скоростью до 200 мб/с в металическом корпусе. Как и у всех накопителей Samsung, отличное качество, высокая скорость и надежность. Всем, кому нужна скоростная и качественная флешка, рекомендую обратить внимание на эту модель.

Смарт-часы Huawei Honor Watch Magic

КУПИТЬ ТУТ - Amazfit T-Rex - Magic Watch 2

Цена $74

Смарт-часы от Huawei в тонком корпусе 9.8 мм, стальным корпусом с 1.2" AMOLED экраном.

экран 1.2" (AMOLED) 390x390

GPS, NFC, Bluetooth 4.2

Время автономной работы до 7 дней

Влагозащита 5ATM

Толщина 9.8 мм, вес 79 г

Шуруповерт

КУПИТЬ ТУТ - WORKPRO - WOSAI - LOMVUM 300 Вт

Цена $37

А это отличный электрический шуруповерт с возможностью беспроводного управления. В комплекте с самим девайсом Вы получаете 1 или 2 аккумулятора, зарядное устройство, а также многофункциональную биту и 11 головок.

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