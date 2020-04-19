Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: смарт-часы Amazfit T-Rex, шуруповерт и другое
Зажигалка в виде монетки
Цена $2
Для того, чтобы ее зажечь, достаточно просто передвинуть монетку. Выглядит очень оригинально, но из-за маленького размера такую зажигалку придется постоянно заправлять. В качестве топлива используется бутан, который можно купить в магазинах по продаже зажигалок и подобных товаров.
Зарядная станция на 6 USB-портов Xiaomi
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Цена $22
Мощная зарядка от надежного бренда на 6 USB-портов, 5 из которых USB type-a с с поддержкой до 5В/2,4А и 1 type-c с поддержкой Quick Charge 3.0 и PD.
- Мощность 65 Вт
- 5x USB type-a и 1x USB type-c
- USB Type-C с поддержкой Quick Charge 3.0 и PD
Металлическая флешка Samsung BAR Plus
Цена $16
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Быстрая флешка от Samsung с USB 3.1 со скоростью до 200 мб/с в металическом корпусе. Как и у всех накопителей Samsung, отличное качество, высокая скорость и надежность. Всем, кому нужна скоростная и качественная флешка, рекомендую обратить внимание на эту модель.
Смарт-часы Huawei Honor Watch Magic
КУПИТЬ ТУТ - Amazfit T-Rex - Magic Watch 2
Цена $74
Смарт-часы от Huawei в тонком корпусе 9.8 мм, стальным корпусом с 1.2" AMOLED экраном.
- экран 1.2" (AMOLED) 390x390
- GPS, NFC, Bluetooth 4.2
- Время автономной работы до 7 дней
- Влагозащита 5ATM
- Толщина 9.8 мм, вес 79 г
Шуруповерт
КУПИТЬ ТУТ - WORKPRO - WOSAI - LOMVUM 300 Вт
Цена $37
А это отличный электрический шуруповерт с возможностью беспроводного управления. В комплекте с самим девайсом Вы получаете 1 или 2 аккумулятора, зарядное устройство, а также многофункциональную биту и 11 головок.
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