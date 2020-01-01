Дверная мини камера

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ

Цена $55

Мини видеокамера устанавливаемая в дверной глазок. Имеет встроенный модуль wifi, который передает на принимающее устройство видео сигнал.

Запись в качестве 1080р, линза имеет широкий угол охвата до 150 градусов. Прибор поддерживает сохранение данных на сменный носитель.

Качественная отвертка Xiaomi Mijia Wiha 8 в 1

реклама

Цена $17

Отличная отвёртка. Нормально лежит в руке, думал будет меньше. Супер система хранения бит. Трещотка удобная, не сбрасывается как у дешёвых отвёрток. Биты отличного качества, а механизм с битами выезжает тактильно приятно. Рекомендую к покупке.

Светодиодный фонарик

КУПИТЬ ТУТ

реклама

Цена $9.33

Светодиодный портативный фонарик, который очень удобно брать с собой! Он очень яркий! Идеально подходит для походов и кемпинга! Ручка поворачивается на 180 градусов, можно использовать и как опору и для переноски.

Годные часики CURREN

КУПИТЬ ТУТ

Цена $18

Водонепроницаемые часы с кварцевым механизмом и кожаным ремешком! Идеально дополнят образ любого мужчины! К заказу доступны в пяти разных цветах.

Освежитель воздуха в автомобиль

КУПИТЬ ТУТ

Цена $17

Освежитель воздуха Baseus в подстаканник авто. Обеспечивает приятный запах во всем салоне! Он очень маленький и компактный, поэтому подойдет для любого автомобиля.

На telegram канале и группе вк интересные находки публикуются быстрее. Подпишитесь, чтобы не пропускать!



