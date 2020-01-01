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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: отвертка Xiaomi, часы CURREN и другое

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Дверная мини камера

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Цена $55

Мини видеокамера устанавливаемая в дверной глазок. Имеет встроенный модуль wifi, который передает на принимающее устройство видео сигнал.
Запись в качестве 1080р, линза имеет широкий угол охвата до 150 градусов. Прибор поддерживает сохранение данных на сменный носитель.

Качественная отвертка Xiaomi Mijia Wiha 8 в 1

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Цена $17

Отличная отвёртка. Нормально лежит в руке, думал будет меньше. Супер система хранения бит. Трещотка удобная, не сбрасывается как у дешёвых отвёрток. Биты отличного качества, а механизм с битами выезжает тактильно приятно. Рекомендую к покупке.

Светодиодный фонарик

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Цена $9.33

Светодиодный портативный фонарик, который очень удобно брать с собой! Он очень яркий! Идеально подходит для походов и кемпинга! Ручка поворачивается на 180 градусов, можно использовать и как опору и для переноски. 

Годные часики CURREN

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Цена $18

Водонепроницаемые часы с кварцевым механизмом и кожаным ремешком! Идеально дополнят образ любого мужчины! К заказу доступны в пяти разных цветах.

Освежитель воздуха в автомобиль

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Цена $17

Освежитель воздуха Baseus в подстаканник авто. Обеспечивает приятный запах во всем салоне! Он очень маленький и компактный, поэтому подойдет для любого автомобиля.

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почки продают владельцы топовых кукурузенов и потом плачут через год что вдвое в цене их добро упало. у интела успешные владельцы которые бабло не считают.
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каратель фанбоев
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Обосри интель и получишь уважение местных амдботов. главное про косяки амд умолчать типа проблем с памятью и маркетинговым урезанием функционала прошлых поколений хабов
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каратель фанбоев
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ты еще яблочную продукцию не видел и то что она делает. а win10 итак бесплатная была долгое время. кто успел получил лицензию
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Skins71
01:16
Чем отличается ночь 31 декабря от ночи 30 декабря? Только верой-дружок, только верой. В до Петровской Руси, Новый год был 1 сентября.
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