Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: отвертка Xiaomi, часы CURREN и другое
Дверная мини камера
Цена $55
Мини видеокамера устанавливаемая в дверной глазок. Имеет встроенный модуль wifi, который передает на принимающее устройство видео сигнал.
Запись в качестве 1080р, линза имеет широкий угол охвата до 150 градусов. Прибор поддерживает сохранение данных на сменный носитель.
Качественная отвертка Xiaomi Mijia Wiha 8 в 1
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Цена $17
Отличная отвёртка. Нормально лежит в руке, думал будет меньше. Супер система хранения бит. Трещотка удобная, не сбрасывается как у дешёвых отвёрток. Биты отличного качества, а механизм с битами выезжает тактильно приятно. Рекомендую к покупке.
Светодиодный фонарик
рекламаЦена $9.33
Светодиодный портативный фонарик, который очень удобно брать с собой! Он очень яркий! Идеально подходит для походов и кемпинга! Ручка поворачивается на 180 градусов, можно использовать и как опору и для переноски.
Годные часики CURREN
Цена $18
Водонепроницаемые часы с кварцевым механизмом и кожаным ремешком! Идеально дополнят образ любого мужчины! К заказу доступны в пяти разных цветах.
Освежитель воздуха в автомобиль
Цена $17
Освежитель воздуха Baseus в подстаканник авто. Обеспечивает приятный запах во всем салоне! Он очень маленький и компактный, поэтому подойдет для любого автомобиля.
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