Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: Кожаные перчатки Xiaomi, беспроводная зарядка и другое
Солнечная батарея
Цена $24.70
Гибкая и очень прочная солнечная батарея, которая легко зарядит любое устройство. Так же она очень легкая и портативная, удобная в установке!
Скребок для авто
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Цена $2.07
Убирает снег, наледь и при этом не царапает стекло. Также скребок можно использовать как воронку при заливании масла или омывайки. Для этого снимите пластину на ручке и вставьте узкой стороной в отверстие. Готово.
Беспроводная зарядка Baseus
рекламаЦена $20.26
Беспроводная зарядка Baseus Qi с несколькими зонами для зарядки и индикатором работы! Данная зарядка способна очень быстро зарядить любой телефон!
Перчатки с подогревом
Цена $71
Теплые перчатки с подогревом, которые точно защитят от холода зимой! Подходят как для повседневного использования, так и для занятий зимними видами спорта. К заказу доступны в размерах S-XXL.
Кожаные перчатки Xiaomi Mijia Qimian
Цена $14.89
Кожаные перчатки из овечьей кожи с возможностью управлять смартфоном не снимая их. Подкладка на 60% состоит из натуральной кожи.
- мужские или женские
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