Солнечная батарея

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Цена $24.70

Гибкая и очень прочная солнечная батарея, которая легко зарядит любое устройство. Так же она очень легкая и портативная, удобная в установке!

Скребок для авто

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Цена $2.07

Убирает снег, наледь и при этом не царапает стекло. Также скребок можно использовать как воронку при заливании масла или омывайки. Для этого снимите пластину на ручке и вставьте узкой стороной в отверстие. Готово.

Беспроводная зарядка Baseus

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Цена $20.26

Беспроводная зарядка Baseus Qi с несколькими зонами для зарядки и индикатором работы! Данная зарядка способна очень быстро зарядить любой телефон!

Перчатки с подогревом

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Цена $71

Теплые перчатки с подогревом, которые точно защитят от холода зимой! Подходят как для повседневного использования, так и для занятий зимними видами спорта. К заказу доступны в размерах S-XXL.

Кожаные перчатки Xiaomi Mijia Qimian

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Цена $14.89

Кожаные перчатки из овечьей кожи с возможностью управлять смартфоном не снимая их. Подкладка на 60% состоит из натуральной кожи.

мужские или женские

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