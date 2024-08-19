Кулер для смартфона

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Цена 2 319 ₽

Для тех, кто любит играть на смартфоне даже при высокой нагрузке, проблема перегрева устройства может стать серьёзной помехой.

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Беспроводные наушники UGREEN HiTune Max 5

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Цена 2 898 ₽

активное шумоподавление | игровые, для улицы | кодеки - AAC, sbc, LDAC | Bluetooth 5.0 | разъем - 3,5 мм | воспроизведение с ANC / без ANC - 55 ч / 90 ч | низкая задержка

Лазерный дальномер MILESEEY S6

КУПИТЬ ТУТ - На Яндекс Маркете или вбивайте в поиске Яндекс Маркета артикул YM10001455

Цена 745 ₽

Дальномером делать замеры намного проще, чем рулеткой. Имеет историю последних 30 измерений. Погрешность составляет всего 2 мм. Выполняет сложение, вычитание, расчёт объёма и площади, расчёт высоты по теореме Пифагора по двум точкам. Максимальная дальность измерения — 40 м. Есть и другие модели с дальностью до 120 метров.

Бритва Gillette Fusion5 (станок и 4 кассеты с 5 лезвиями)

КУПИТЬ ТУТ или вбивайте в поиске Яндекс Маркета артикул YM10001450

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Цена 1 178 ₽

Оригинальные станки, кассеты производства Германии. Одной сменной кассеты хватает на один месяц бритья. Смазывающая полоска-индикатор поблекнет, когда бритва перестанет обеспечивать оптимальный результат бритья.

Смарт-часы Black Shark Smart Watch X

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Цена 7 868 ₽

экран 1.9" (360x360) IPS, 600 Нит, 60 Гц,

LTE модемом (SIM карта),

ОЗУ 3 Гб, ПЗУ 32 Гб,

GPS, Bluetooth, камера для QR-кодов, автономность до 72 часов (аккумулятор 900 мАч),

установка сторонних приложений

Робот-пылесос для окон

КУПИТЬ ТУТ - На Яндекс Маркете или вбивайте в поиске Яндекс Маркета артикул YM10001454

Цена 4 845 ₽

Это устройство способно значительно упростить уборку окон, ведь оно оснащено автоматическим распылителем воды, который делает процесс очистки ещё более эффективным.

Смеситель для раковины

КУПИТЬ ТУТ - На Яндекс Маркете (вбивайте в поиске Яндекс Маркета артикул YM10001456)

Цена 3 416 ₽

Довольно необычный смеситель для раковины с квадратными формами и теплой, приятной подсветкой, которая меняется в зависимости от температуры воды. Подсветка имеет 3 света - красный, зеленый и синий.

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