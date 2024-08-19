Недорогие и полезные товары с AliExpress: наушники UGREEN HiTune Max 5, Gillette Fusion5 и другое
Кулер для смартфона
Цена 2 319 ₽
Для тех, кто любит играть на смартфоне даже при высокой нагрузке, проблема перегрева устройства может стать серьёзной помехой.
Вступайте в Telegram канал и группу вконтакте, там найдете много интересных товаров с Алиэкспресс.
Беспроводные наушники UGREEN HiTune Max 5
КУПИТЬ ТУТ - На Яндекс Маркете
реклама
Цена 2 898 ₽
активное шумоподавление | игровые, для улицы | кодеки - AAC, sbc, LDAC | Bluetooth 5.0 | разъем - 3,5 мм | воспроизведение с ANC / без ANC - 55 ч / 90 ч | низкая задержка
Лазерный дальномер MILESEEY S6
КУПИТЬ ТУТ - На Яндекс Маркете или вбивайте в поиске Яндекс Маркета артикул YM10001455
Цена 745 ₽
Дальномером делать замеры намного проще, чем рулеткой. Имеет историю последних 30 измерений. Погрешность составляет всего 2 мм. Выполняет сложение, вычитание, расчёт объёма и площади, расчёт высоты по теореме Пифагора по двум точкам. Максимальная дальность измерения — 40 м. Есть и другие модели с дальностью до 120 метров.
Бритва Gillette Fusion5 (станок и 4 кассеты с 5 лезвиями)
КУПИТЬ ТУТ или вбивайте в поиске Яндекс Маркета артикул YM10001450
реклама
Цена 1 178 ₽
Оригинальные станки, кассеты производства Германии. Одной сменной кассеты хватает на один месяц бритья. Смазывающая полоска-индикатор поблекнет, когда бритва перестанет обеспечивать оптимальный результат бритья.
Смарт-часы Black Shark Smart Watch X
Цена 7 868 ₽
- экран 1.9" (360x360) IPS, 600 Нит, 60 Гц,
- LTE модемом (SIM карта),
- ОЗУ 3 Гб, ПЗУ 32 Гб,
- GPS, Bluetooth, камера для QR-кодов, автономность до 72 часов (аккумулятор 900 мАч),
- установка сторонних приложений
Робот-пылесос для окон
КУПИТЬ ТУТ - На Яндекс Маркете или вбивайте в поиске Яндекс Маркета артикул YM10001454
Цена 4 845 ₽
Это устройство способно значительно упростить уборку окон, ведь оно оснащено автоматическим распылителем воды, который делает процесс очистки ещё более эффективным.
Смеситель для раковины
КУПИТЬ ТУТ - На Яндекс Маркете (вбивайте в поиске Яндекс Маркета артикул YM10001456)
Цена 3 416 ₽
Довольно необычный смеситель для раковины с квадратными формами и теплой, приятной подсветкой, которая меняется в зависимости от температуры воды. Подсветка имеет 3 света - красный, зеленый и синий.
Реклама: ООО "АЛИБАБА.КОМ (РУ)" ИНН: 7703380158
Реклама. ООО Яндекс, ИНН 7736207543
Лента материалов
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила