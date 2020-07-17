Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

реклама

Здравствуйте, дорогие читатели!

В этот раз мы отойдем от статей на тему компьютерной помощи и проведем эксперимент, и создадим (не будем врать, изобретать и созидать мы ничего не станем, мы просто соберем из доступных компонентов) ни много, ни мало – систему контроля и управления доступом к ПК!

анонсы и реклама 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все 8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Вы спросите, а зачем, собственно это делать? А я отвечу – совершенно не зачем, но мы сделаем это, просто потому, что можем.

Итак, для создания СКУД для ПК нам потребуется:

реклама

Контроллер. В нашем случае это IronLogic Z-5R – один из самых доступных контроллеров на рынке Считыватель карт доступа. У нас это IronLogic Matrix II, не очень дешев (1350р.), но в отличии от доставшегося бесплатно, работает со всеми картами и «таблетками» что у меня есть. Реле 4 контактное, нормально-разомкнутое. Приобретается в автомагазине. На авторынке, где я его приобрел, продавцы совершенно обнаглевшие. Данное реле, оптовыми партиями от 20 штук, в интернете продается по 25 рублей, а на авторынке оно стоит уже 100р. В поисках наидешевейшего варианта обошел весь рынок, но цена у всех одна и та же – 100 рублей. Обдираловка! Блок питания 220В – 12В. Самодельная разъем-розетка, из выдранного из БП из прошлых статей, разъема подключения сетевого кабеля, с припаянными отрезками кабеля ПВС 2х0.5. Сетевой кабель, немного витой пары, кнопка включения МП из какого-то старинного корпуса, кусачки, нож, паяльник, фен, флюс, припой, изолента, термоусадка.

Не так уж много нам и потребуется, найдется практически в каждом доме.

реклама

Приступим. Первым делом подключаем наш блок питания 220В-12В к разъем-розетке. Прикручиваем провода, в данном БП не имеет значения где будет фаза, а где ноль. Но, встречаются блоки питания, где необходимо соблюсти полярность ввода, в этом случае к списку необходимого инструмента присоединится индикаторная отвертка.

реклама

Далее, подключаем провода для подключения потребителей – контроллера, считывателя и реле.

Минусовой (коричневый) провод, сразу подключаем к контроллеру, более нигде он не потребуется.

А плюсовой подключаем к клеммнику, и делаем перемычку ко второму клеммнику, т.к. +12В потребуют уже контроллер, считыватель и реле, а из-за толщины провода в один разъем клеммника они все не влезут.

Залуживаем и припаиваем +12В от клеммника к 85 или 86 контакту реле, в этом реле полярность подключения к контактам также не имеет значения.

Соответственно к оставшимся контактам лудим и припаиваем управляющий «минус», а к контактам 87 и 30 – небольшой кусок витой пары, совершенно не важно какой куда. Силовые контакты +12В и управляющий «минус» изолируем термоусадкой. Мы же не умалишенные, рисковать при работе с электричеством!

Подключаем считыватель: к разъему +12В – провод от клеммника, GROUND (он же управляющий «минус») – один из проводов витой пары, к DATA0 – оставшийся провод той же витой пары.

И «женим» считыватель и контроллер, подключая те же что и у считывателя провода витой пары к разъемам DALAS (название может варьироваться в зависимости от используемого контроллера) и ЗЕМЛЯ.

К разъему ЗАМОК присоединяем управляющий «минус» ранее припаянный нами к реле.

Провода от контактов реле с номерами 87 и 30 лудим и спаиваем с проводами кнопки включения МП. Полярность не имеет значения.

В итоге получаем что-то похожее на это:

Подключаем блок питания нашей СКУД в сеть 220В, а колодку «M/B SW» от управляемых контактов реле к контактам включения МП. И, естественно, проверяем:





Вообще, при первом включении контроллера СКУД, его память пуста, и он будет истошно вопить зуммером, ожидая поднесения мастер-карты. После записи мастер-карты, в память контроллера надо записать простую карту, а также настроить время открытия замка, иначе заводские 3 секунды подачи питания на реле приведут к включению и выключению ПК. И так по кругу. Ну и, самое важно, без чего вся эта система работать не будет в принципе – переткнуть перемычку режимов работы контроллера в положение работы с электромеханическим замком. Ну, или использовать реле с нормально-замкнутыми управляемыми контактами, а оно наверняка стоит еще дороже.

Если кому-то интересно, что за комп у меня на видео – это AMD Athlon II X3 455 или 450, разблокировкой ядра в биосе превращенный в Phenom II X4 B55 в разгоне до 3.6ггц – больше выжать не смог, 6 gb DDR3, и гретая AMD Radeon 6950 от ASUS, после прогрева которой прошло 3 месяца, бублик в течение часа и бенчмарк WoT EnCore проходит без проблем.