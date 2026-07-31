В синтетических тестах новинка от AMD слабее конкурента примерно на 18%.

Японское профильное издание Hermitage Akihabara опубликовало первый подробной обзор бюджетной видеокарты Radeon RX 9050. Специалисты данного ресурса взяли себе на тест модель ASRock Radeon RX 9050 Challenger с 8 Гбайт памяти на борту и сравнили её с Gigabyte GeForce RTX 5050 OC с теми же 8 Гбайт памяти. Обе карты тестировались в связке с процессором Ryzen 7 9800X3D. Результаты оказались, мягко говоря, не самыми убедительными для новинки от AMD.

Источник изображения: GDM

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По результатам восьми общих тестов в 3DMark, карта RX 9050 оказалась медленнее GeForce RTX 5050 примерно на 18,2%. В играх отставание от конкурента Nvidia ещё сильнее — вплоть до 30%. Новинка от AMD использует графический процессор Navi 44 с 16 вычислительными блоками, 1024 потоковыми процессорами, 16 блоками трассировки и 32 блоками для работы с ИИ. Любопытно, что производитель не побоялся в 2026 году выпускать видеокарту с двумя вариантами памяти — на 4 и 8 Гбайт.

Единственное, в чем выигрывает Radeon RX 9050 на фоне своего конкурента — это энергопотребление. Но там разрыв на уровне погрешности: система с картой RTX 5050 потребляет под нагрузкой 217,5 Вт, а с установленной RX 9050 – только 182,4 Вт. По ценам обе карты приблизительно равны (колеблются в районе 280-300 долларов, зависит от продавца).

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