Инженеры компании также опубликовали точные 3D-чертежи корпуса устройства для создателей аксессуаров.

Представители компании Valve объявили о добавлении технологии масштабирования изображения AMD FSR 4.1 для системы Steam Machine. На данный момент функция доступна через тестовую ветку Proton Experimental. Это позволяет владельцам консоли проверять работу алгоритма в поддерживаемых играх, не дожидаясь выхода стабильного обновления для операционной системы SteamOS. Профильные специалисты отмечают, что версия 4.1 обеспечивает заметно лучшее качество картинки по сравнению с предыдущими итерациями апскейлера.

Источник изображения: Valve

Помимо программных улучшений, разработчики выложили в открытый доступ официальные CAD-файлы с точными трёхмерными размерами внешнего корпуса Steam Machine. По задумке авторов, эти чертежи помогут энтузиастам и сторонним производителям выпускать различные совместимые аксессуары, включая настольные подставки, настенные крепления, виниловые наклейки и защитные чехлы.

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Параллельно с этим сотрудники компании поделились свежей информацией о состоянии отгрузок по предзаказам. В Valve подтвердили, что электронные приглашения на покупку по-прежнему рассылаются каждый день. По расчётам специалистов, абсолютно все клиенты, успевшие оформить бронь к данному моменту, смогут выкупить свои устройства до конца текущего года.

При этом разработчики отдельно напоминают покупателям о строгих правилах оформления заказа. Жители РФ и РБ могут купить системы только у посредников, но в тех регионах, где Steam Machine официально продаётся, действует единое правило. Так, с момента получения электронного письма с приглашением у пользователя есть ровно 72 часа на оплату товара. Если клиент не завершает сделку в отведённое время, его бронь автоматически сгорает, а право на приобретение переходит к следующему человеку в очереди.