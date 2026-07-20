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Легендарной видеокарте Nvidia GTX 1060 исполнилось 10 лет
Карта почти пять лет была самой популярной у пользователей Steam.
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С момента дебюта Nvidia GTX 1060 прошло десять лет — производитель выпустил в продажу данную видеокарту на прорывной архитектуре Pascal 19 июля 2016 года. Принимая во внимание нынешнее положение с доступностью современных компьютерных комплектующих, особо занятно будет вспомнить о рекомендованной цене бывшего топа продаж — от 249 долларов.

Источник изображения: Nvidia

Nvidia GTX 1060 обеспечивала производительность в играх на уровне GTX 980, которая на старте продаж стоила почти вдвое дороже (549 долларов). Стандартная версия GTX 1060 оснащалась 6 Гбайт памяти, 1280 ядрами CUDA, 80 текстурными блоками и 48 блоками рендеринга. Nvidia оценивала мощность видеокарты в 120 Вт, поэтому её эталонная версия запитывалась всего лишь от одного стандартного 6-пинового коннектора.

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Спустя короткое время после первоначального дебюта легендарная карта получила версию на 3 Гбайт по рекомендованной цене 199 долларов. Производитель урезал не только количество памяти, но также количество ядер CUDA и текстурных блоков. Были ещё версии для китайских интернет-кафе с 5 Гбайт памяти и экземпляры с более быстрой памятью.

Nvidia GTX 1060 действительно считалась народным хитом, о чём свидетельствовала статистика в Steam. Так, на протяжении почти пяти лет (с декабря 2017-го по октябрь 2022-го) карта удерживала первое место в соответствующем топе оборудования пользователей сервиса Valve.  

#nvidia #видеокарты #gtx 1060
Источник: videocardz.com
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