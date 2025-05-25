Также была представлена графическая память GDDR7, которую компания позиционирует как самую быструю в отрасли.

SK hynix на ежегодной конференции Dell Technologies World (DTW) 2025 показала свои последние разработки модулей памяти для серверов и ПК, активно использующих ИИ. Стенд компании, который давно считается традиционным партнёром DTW, был структурирован по шести направлениям: высокопроизводительная HBM-память, модули CMM-DDR5 (CXL), оперативная DDR5 для серверов и ПК, и накопители eSSD/cSSD. Представленные конкурентоспособные решения для ИИ-приложений вызвали значительный интерес у публики.

В секторе HBM компания представила инженерные образцы 12-слойной памяти HBM4 (скорость обработки данных превышает 2 ТБ/с, это один из лучших показателей для ИИ) и лидирующие на рынке 12-слойные чипы HBM3E. Разрабатываемая HBM4 предложит улучшенный базовый кристалл и сниженное энергопотребление.

Модули CMM-DDR5 ёмкостью 96 и 128 ГБ, использующие CXL, обеспечивают на 50% большую ёмкость и на 30% увеличенную пропускную способность относительно обычных DDR5.

Линейка серверной оперативной памяти DDR5 включала модули RDIMM и MRDIMM, произведённые с использованием 10-нанометрового техпроцесса шестого поколения. Были показаны различные решения, нацеленные на максимальную производительность ИИ-серверов и снижение их энергопотребления, в том числе 96-гигабайтные DDR5 RDIMM, 256-гигабайтные 3DS DDR5 RDIMM, а также модули DDR5 MRDIMM объёмом 96 и 256 гигабайт.

Для рынка устройств со встроенным ИИ SK hynix привезла модули LPCAMM2. Они объединяют несколько чипов LPDDR5X, обеспечивая высокую производительность при низком энергопотреблении. Также была представлена графическая память GDDR7, которую компания позиционирует как самую быструю в отрасли.

В секции твердотельных накопителей демонстрировались разнообразные NAND-продукты нового поколения. Особое внимание привлёк сервер Dell R7625, укомплектованный накопителем PS1010. Этот eSSD с интерфейсом PCIe 5.0 создан на базе 176-слойных чипов 4D NAND и предназначен для ИИ-приложений и центров обработки данных. Наконец, были представлены накопители PS1012 — eSSD стандарта PCIe 5.0 на основе QLC-памяти ёмкостью 61 ТБ, а также клиентский SSD PCB01. Последний обеспечивает скорость последовательного чтения 14 ГБ/с и записи 12 ГБ/с и, как ожидается, найдёт применение в ИИ-компьютерах.