Об этом говорит описание новой вакансии у студии Crystal Dynamics.

Разработчики из Crystal Dynamics ещё в 2022 году сообщали об идущей работе над совершенно новой Tomb Raider. Полноценного анонса ещё придётся подождать некоторое время, но, по слухам, проект находится уже на финальной стадии производства. Доводы инсайдеров подкреплены одной интересной вакансией, размещённой студией-разработчиком.

Итак, в описании к вакансии речь идёт о том, что Crystal Dynamics находится в поисках старшего дизайнера уровней, которому поручат заниматься управлением «ударных групп» разработчиков в данном направлении. Выражение в кавычках отнюдь не надуманное — такие небольшие команды появляются ближе к концу производственного цикла той или иной игры. Ровно в тот момент, когда проходит тестирование, «полировка» и прочие важные вещи.

От соискателя Crystal Dynamics требует опыта работы в проектировании головоломок для игры в приключенческом жанре. Если более конкретно — в экшене от третьего лица. Разумеется, новая Tomb Raider — первая игра, которая приходит здесь на ум. К сожалению, других новых сведений о проекте не поступало.