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apprenticebase
Alienware анонсировала ноутбуки 16 Aurora и 16X Aurora по цене от $1149
Данная продуктовая линейка производителя была позабытой на протяжении почти 20 лет.

Компания Alienware всегда считалась производителем высокопроизводительных и, соответственно, дорогих ноутбуков. Ситуация может измениться с этого года, ведь состоялся анонс устройств среднего ценового диапазона — Alienware 16 Aurora и 16X Aurora по рекомендованным ценам от $1149 и $1949 соответственно. 

Данные ноутбуки являются первыми аппаратами позабытой за почти 20 лет линейки Aurora, они должны стать заменой линеек Alienware M, X и даже более дешёвых Dell G. Самым доступным аппаратом считается Alienware 16 Aurora с совокупным энергопотреблением до 115 Вт, а также 16-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560 x 1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц. 

Все аппараты оснащены двумя портами USB-A, двумя USB-C, HDMI 2.1, Ethernet, комбинированным аудиоразъёмом 3,5 мм, отдельным гнездом для кабеля питания и беспроводным модулем Wi-Fi 7. Производитель отметил, что один из портов USB-C поддерживает скоростные интерфейсы Thunderbolt 4 и DisplayPort 2.1. Все эти интерфейсы расположены сзади и слева — правая сторона освобождена от каких-либо гнёзд для комфорта пользования мышью. 

Доступная цена Alienware 16 Aurora в самой простой комплектации вполне хорошо объясняется его аппаратными характеристиками. Так, в бюджетном варианте пользователю предоставляют машину с процессором Core i5 линейки Intel Raptor Lake Refresh 2023 года, а также видеокартой RTX 3050 и всего лишь 8 Гбайт оперативной памяти. Последний пункт для 2025 года просто недопустим, но производитель решил иначе. Этот же ноутбук в топовой конфигурации оснащается процессором Core i9, видеокартой RTX 5070, 32 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 2 Тбайт. 

Более интересной машиной можно считать 16X Aurora с совокупным энергопотреблением вплоть до 155 Вт, дисплеем с разрешением 2560 x 1600 пикселей с увеличенной частотой обновления до 240 Гц и пиковой яркостью до 500 нит. Базовая модель получила RTX 5060 и 16 Гбайт оперативной памяти. Топовая версия этого устройства оснащена свежим процессором линейки Intel Arrow Lake вплоть до Core Ultra 9 275HX, она также может получить до 64 Гбайт ОЗУ и накопитель объёмом до 4 Тбайт. 

Alienware в момент анонса новых устройств немало внимания уделила их портативности, что нашло своё отражение в дизайне охлаждения. Аппараты уже поступили в продажу, но когда они доберутся до рынков РФ и РБ (и доберутся ли вообще) — вопрос открытый. 

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#ноутбуки #alienware #16 aurora #16x aurora
Источник: techspot.com
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