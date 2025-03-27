Речь идёт о полноценных обзорах от профильных изданий.

Спустя почти три месяца после анонса архитектуры Blackwell для ноутбуков и месяц после старта предзаказов появились первые независимые тесты мобильных графических процессоров NVIDIA GeForce RTX 50. Речь идёт о полноценных обзорах от профильных изданий, а не о предварительных спонсируемых материалах, появившихся ранее.

Большинство первых обзоров посвящено ноутбукам Razer Blade, оснащённым флагманским ускорителем RTX 5090. Эти системы отличаются высокой стоимостью. Конфигурация с процессором Ryzen AI 9 HX 370 оценена в $4499.

Флагманская модель линейки, RTX 5090, стала первым мобильным ускорителем с 24 ГБ памяти GDDR7. Такой объём достигается за счёт использования 3-гигабайтных чипов памяти. Предполагается, что аналогичный тип памяти может найти применение в будущих настольных версиях видеокарт SUPER или Ti.

Издание Notebookcheck отмечает интересный нюанс производительности систем на базе процессоров AMD. В разрешении 1080p наблюдается некоторое ограничение производительности из-за процессора. Однако при переключении на QHD или 4K ноутбук Razer Blade 16 раскрывает свой потенциал, что повлияло на итоговые рейтинги. Ресурс также представил сравнение производительности с использованием DLSS и без него для моделей Blade 16 2025, Blade 16 2024 и Blade 17.

NVIDIA официально представила четыре карты RTX 50 для ноутбуков: 5090, 5080, 5070 Ti и 5070. При этом производители ноутбуков уже сообщают о скором появлении младших моделей 5060 и 5050. На данный момент тесты доступны только для флагманской RTX 5090. Обзоры ноутбуков с RTX 5080 и другими моделями пока отсутствуют, но ожидается, что материалы по ним появятся в ближайшее время.