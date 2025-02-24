Это может привести к сбоям в работе аппаратов и даже выходу их из строя.

В мае 2024 года мощнейшая за последние два десятилетия магнитная буря не только вызвала полярные сияния, но и привела к формированию двух новых радиационных поясов вокруг Земли, представляющих потенциальную угрозу для спутников. Это явление, описанное в февральском выпуске JGR Space Physics, удивило учёных своей продолжительностью.

Земля постоянно окружена двумя тороидальными радиационными поясами Ван Аллена — внутренним и внешним, — где магнитное поле планеты удерживает заряженные частицы солнечного ветра: протоны и электроны. Между этими поясами находится щелевая область, которая обычно пуста. Хотя временный третий пояс там уже наблюдался в 2012 году после аналогичного события, он просуществовал всего четыре недели. Новые же пояса оказались гораздо более стойкими.

Один из них, состоящий преимущественно из электронов, рассеялся спустя три месяца. Второй, сформированный в основном протонами, по прогнозам специалистов, может продержаться около года. Эта продолжительность представляет серьёзную угрозу для космических аппаратов. Многие спутники на пути к геостационарной орбите проходят через щелевую область и могут подвергнуться воздействию повышенного уровня радиации, превышающего расчётные значения. Это может привести к сбоям в работе и даже выходу из строя.

Синьлинь Ли из Университета Колорадо в Боулдере, руководитель команды, запустившей в апреле 2023 года небольшой спутник для изучения радиационных поясов, указывает на необходимость учёта данного фактора при проектировании будущих космических аппаратов. Примечательно, что тот самый спутник неожиданно отключился за месяц до магнитной бури и «проснулся» уже после формирования новых поясов, предоставив ученым уникальные данные для исследования.