Новые флагманы получат ряд улучшений, ориентированных на создание видеоконтента.

Apple планирует сделать iPhone 17 Pro и Pro Max ещё более привлекательными для блогеров и видеомейкеров. Как сообщает инсайдер Марк Гурман в своей рассылке Power On, новые флагманы, которые, вероятно, будут представлены в сентябре, получат ряд улучшений, ориентированных на создание видеоконтента.

Компания Apple всегда стремилась предоставлять пользователям iPhone передовые возможности видеозаписи. И хотя конкуренты существенно сократили разрыв, новые iPhone 17 Pro и Pro Max, вероятно, вновь выведут Apple в лидеры.

Гурман не уточняет, какие именно функции появятся в новых моделях. Можно предположить, что iPhone 17 Pro и Pro Max унаследуют тетрапризменный телеобъектив от iPhone 16 Pro и Pro Max, а также получат улучшенную программную стабилизацию для всех трёх основных камер. Кроме того, возможно увеличение количества микрофонов для более чистой записи звука.

В нынешних iPhone уже реализована возможность передачи отснятого материала на внешние SSD-накопители. Ожидается, что эта функция сохранится и в новых моделях. Однако для монтажа видео пользователям всё равно приходится переносить файлы на компьютер. Возможно, Apple добавит в приложение «Камера» профессиональные инструменты для редактирования, чтобы блогеры могли обрабатывать и публиковать контент прямо со смартфона. Пока это лишь предположение, и более подробная информация появится позже.