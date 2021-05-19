Программа-вымогатель Qlocker прекращает свою работу
реклама
Начиная с 19 апреля, владельцы NAS-устройств QNAP во всем мире внезапно обнаружили, что файлы их устройств были заменены запароленными 7-zip архивами. Помимо зашифрованных файлов, владельцы QNAP обнаружили файл: !!!READ_ME.txt, в котором объяснялось, что их файлы были зашифрованы и для дешифрации им необходимо посетить сайт в даркнете, для выплаты выкупа. Злоумышленники идентифицировали себя как Qlocker и требовали 0,01 биткоина за пароль от зашифрованных файлов.
Позже было установлено, что злоумышленники проводили атаки через недавно обнаруженные уязвимости QNAP, которые позволяли злоумышленникам удаленно зашифровать файлы жертв с помощью встроенного приложения 7-zip. Такой простой подход позволил им за месяц зашифровать более тысячи, если не тысяч устройств. В качестве возможного признака предстоящего закрытия сайт Qlocker начал отображать сообщение о том, что «Этот сайт скоро будет закрыт».
реклама
Жертвы локера сообщали, что после оплаты требуемых 0,01 биткоина и отправки идентификатора транзакции на сайте Qlocker появлялось уведомление, что им необходимо заплатить дополнительно 0,02 биткоина, чтобы получить доступ к своим файлам. «Биткоин становится все труднее добывать, поэтому новая цена - 0,03».
В конце концов, вышеуказанный сайт был закрыт, но через день или около того появился другой сайт Qlocker. Сегодня, все сайты Qlocker более не доступны, и жертвы больше не имеют возможности заплатить выкуп.
После атаки программы-вымогателя DarkSide на Colonial Pipeline и последующего усиления давления со стороны правоохранительных органов США программа-вымогатель DarkSide закрылась, а REvil начал тщательно выбирать свои цели. Пока неясно, связано ли закрытие сайтов Qlocker с усилением активности правоохранительных органов.
Вместо того, чтобы требовать миллионы долларов на восстановление файлов, злоумышленники оценили свои требования выкупа всего 0,01 биткоина, что привело к тому, что многие компании заплатили выкуп за восстановление своих файлов.
реклама
Поскольку Qlocker использовали фиксированный набор биткоин-адресов, то имеется возможность отслеживать, сколько биткоинов они получили в качестве выкупа.
Из двадцати двух известных биткоин-адресов Qlocker, жертвы заплатили в общей сложности 8,93258497 биткоинов. Если разделить количество полученных биткоинов, то получается примерно 893 жертвы, которые заплатили выкуп.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила