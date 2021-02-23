Sony объявила о выходе новой системы PlayStation VR
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Sony анонсировала консоль PlayStation 5 в прошлом году вместе с рядом новых аксессуаров, таких как беспроводная гарнитура Pulse 3D, пульт дистанционного управления PS5 Media Remote, зарядная станция DualSense и HD камера. Однако новая VR система анонсирована не была.
В своем блоге Sony сообщила, что ее система VR следующей генерации появится на PlayStation 5. Новая система предоставит пользователям еще более захватывающий опыт, чем предыдущее поколение. Новая PlayStation VR будет иметь улучшенную графику и угол обзора, а также ряд других функций. VR будет подключаться к PlayStation 5 одним кабелем, что очень даже хорошо, так как настройка текущей системы PS VR - непростая задача.
Еще одно обновление, которое получит система VR следующего поколения, - это новый контроллер, который будет некоторые функции контроллера DualSense. Предполагается, что контроллер будет иметь иммерсивную тактильную обратную связь и адаптивные триггеры, аналогичные контроллерам PS5.
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Sony также заявила, что разработка новой системы все еще продолжается и в этом году ее ждать не стоит. Тем не менее, владельцы PlayStation 5 по-прежнему могут использовать текущую систему PS VR. Новая консоль обратно совместима с некоторыми играми для PS VR, но не забывайте, что вам нужно получить новый адаптер камеры, для использования PS VR с PS5.
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