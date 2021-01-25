Razer анонсировала уникальное игровое кресло PROJECT BROOKLYN c 60-дюймовым OLED-дисплеем
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Razer продемонстрировала свой новый концепт в виде уникального игрового кресла с ковшеобразным сиденьем из углеволокна с 60-дюймовым OLED-дисплеем и конечно же RGB-подсветкой. Пока компания показала только рендеры, без упоминания цены и сроков выхода кресла на общий рынок.
Этот концепт уникален тем, что у него имеется развертываемый 60-дюймовый OLED-дисплей, для раскрытия которого пользователю необходимо будет нажать всего одну кнопку. В этом устройстве также будет доступен выдвижной лоток для клавиатуры и мыши. Сиденье из углеродного волокна оснащено подушкой из вспененного материала высокой плотности. Конструкция кресла обеспечивает эргономичную позу и соответственно возможность часами не испытывать какого-либо дискомфорта. Встроенные в каркас кресла тактильные модули с технологией HyperSense от Razer позволят игрокам почувствовать игру в полной мере. RGB-подсветки в этом кресле настраиваются с помощью фирменного ПО Razer Chroma RGB.
Генеральный директор Razer заявил, что этот проект основан на истинной сути полностью иммерсивной игровой станции.
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