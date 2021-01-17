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Житель Великобритании James Howells в 2013 году по ошибке выкинул на свалку HDD с 7500 BTC (по текущим котировкам это около 260 миллионов долларов США) и не может его найти, ввиду того что местное законодательство запрещает посещение гражданами полигонов утилизации отходов. Законодательство даже предполагает наказание за такой проступок. James Howells регулярно посылает запросы с просьбой разрешить ему поиски и даже разработал некий бизнес план с привлечением средств хедж-фонда. Он рассчитывает найти выброшенный жесткий диск и восстановить его. При удачном исходе его поисков он планирует четверть средств, полученных от продажи BTC направить на борьбу с распространением COVID-19.

Официальные власти отвечают отказом, поскольку не верят в исход этой операции, ввиду того что с 2013 года жесткий диск может быть укрыт уже многометровым слоем мусора, а площадь полигона достигает площади футбольного поля. А также они считают, что для выполнения этого плана нет технических условий и может быть нанесен значительный ущерб окружающей среде.