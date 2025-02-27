Однако стоит отметить, что на общение с чат-ботом существуют ежедневные лимиты

OpenAI сделала бесплатной функцию под названием Advanced Voice Mode, которая встроена в версию GPT-4o mini. Компания заявляет, что функционал этого голосового режима почти не уступает версии с платной подпиской.

Ассистент способен вести живой диалог, ловко реагирует на шутки и с легкостью может сменить тему разговора, в зависимости от предпочтений собеседника. Он сохраняет в памяти прежние диалоги, что позволяет ему использовать эту информацию в будущих беседах с пользователем, создавая тем самым ощущение более глубокого и осмысленного общения. Все аудиозаписи сохраняются, однако при желании их можно удалить в настройках аккаунта.

Важно отметить, что на общение с чат-ботом существуют ежедневные лимиты (точные цифры пока не разглашаются). Когда до конца общения останется всего 3 минуты, система предупредит пользователя, а по истечении времени разговор завершится автоматически.

Кроме этого, OpenAI сделала несколько значительных улучшений в режиме Advanced Voice: добавили пять новых голосов, а также была повышена скорость отклика и добавлены новые акценты для всех поддерживаемых языков, что делает процесс общения еще более увлекательным и разнообразным.





