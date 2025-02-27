В нее войдут наушники, проводные мышь и клавиатура, а также коврик для мыши

Компания Razer в сотрудничестве с разработчиками из Mojang Studios, создателями Minecraft, представила лимитированную коллекцию игровых аксессуаров, вдохновлённых культовой игрой. В линейку вошли наушники, проводные мышь и клавиатура, а также коврик для мыши, выполненные в характерных цветах Minecraft. Все аксессуары уже можно приобрести, поэтому заинтересованным стоит поторопиться.

Новая серия Razer Minecraft Edition включает четыре устройства. Игровые наушники с проводным подключением Razer Kraken V4 X Minecraft Edition стоят $99,99, что выше стандартной модели Kraken V4 X, которую можно купить за $80.

Игровая мышь с проводом Razer Cobra Minecraft Edition продаётся за $59,99, в отличие от обычной модели Cobra, предлагающейся за $40. Стоимость игровой клавиатуры с проводным подключением Razer BlackWidow V4 X Minecraft Edition составляет $169,99, тогда как стандартная модель BlackWidow V4 X обойдётся в $130.

Коврик для мыши Razer Gigantus V2 Minecraft Edition доступен за $29,99, в то время как базовая версия Gigantus V2 стоит $10. Совокупная стоимость всех аксессуаров из серии Razer Minecraft Edition составляет $360. Тем, кто не увлечён Minecraft, стандартные версии устройств обойдутся в $260, что делает коллекцию для фанатов на $100 дороже за эксклюзивный дизайн.

При покупке любого аксессуара из линейки Razer Minecraft Edition предоставляются промо-коды на различные игровые предметы.





