Недавно стали известны предварительные итоги тестирования графического ускорителя NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, который вышел с уменьшенным количеством блоков растеризации. По первоначальной документации, устройство имело бы 96 ROP, но урезанная версия располагает лишь 88, что заметно ограничивает её возможности при выполнении задач, связанных с растеризацией.

Испытания проводились с помощью популярных синтетических бенчмарков, среди которых 3DMark Time Spy, Steel Nomad и Speed Way. В этих тестах сокращение количества ROP вызвало понижение производительности в диапазоне от 3% до 12%, что является ощутимым. Тем не менее, стоит учитывать, что синтетические тесты стремятся использовать возможности видеокарт по максимуму, а значит, в реальных условиях эта разница может быть менее заметной.

Несмотря на различия в игровых возможностях, компания NVIDIA продолжает выводить на рынок видеокарты со спецификациями, которые иногда отличаются от заявленных. Многие покупатели, приобретая модели из серии GeForce RTX 5000, скорее всего, не будут заниматься тщательной проверкой их характеристик, а просто установят и начнут использовать, что может привести к упущению значительной части потенциальной производительности устройства.





