GeForce RTX 5070 Ti с уменьшенным количеством ROP уступает полноценной модели до 12%
Недавно стали известны предварительные итоги тестирования графического ускорителя NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, который вышел с уменьшенным количеством блоков растеризации. По первоначальной документации, устройство имело бы 96 ROP, но урезанная версия располагает лишь 88, что заметно ограничивает её возможности при выполнении задач, связанных с растеризацией.
Испытания проводились с помощью популярных синтетических бенчмарков, среди которых 3DMark Time Spy, Steel Nomad и Speed Way. В этих тестах сокращение количества ROP вызвало понижение производительности в диапазоне от 3% до 12%, что является ощутимым. Тем не менее, стоит учитывать, что синтетические тесты стремятся использовать возможности видеокарт по максимуму, а значит, в реальных условиях эта разница может быть менее заметной.
Несмотря на различия в игровых возможностях, компания NVIDIA продолжает выводить на рынок видеокарты со спецификациями, которые иногда отличаются от заявленных. Многие покупатели, приобретая модели из серии GeForce RTX 5000, скорее всего, не будут заниматься тщательной проверкой их характеристик, а просто установят и начнут использовать, что может привести к упущению значительной части потенциальной производительности устройства.
Теги
Лента материалов
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила