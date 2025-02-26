Скутер способен преодолеть до 18 миль на одном полном заряде батареи емкостью 48 В и 243 Вт*ч. Его электромотор выдает мощность до 600 Вт, обеспечивая скорость до 17,4 миль в час, и способен подниматься на уклон в 15% благодаря своему дизайну. Оснащен дроссельной заслонкой для удобного управления.

Передняя подвеска с двумя пружинами вместе с пневматическими шинами размером 9,5 x 2,3 дюйма обеспечивает гладкую и комфортную поездку. Тормозная система включает передний барабанный и задний рекуперативный тормоза, а безопасность повышена за счет наличия фар и стоп-сигналов. Шины также имеют размер 9,5 x 2,3 дюйма.

Благодаря приложению NIU с Bluetooth-подключением, можно активировать круиз-контроль и управлять блокировкой устройства дистанционно. Яркий ЖК-дисплей на компактной приборной панели предоставляет всю необходимую информацию, а на руле предусмотрено место для закрепления телефона.

Скутер имеет складывающуюся конструкцию, не требующую дополнительных инструментов, и в сложенном виде его размеры составляют 1154 x 184 x 505 мм. Он выдерживает нагрузку до 120 кг благодаря прочной раме из автомобильной стали, а его вес с батареей составляет всего 17,6 кг.

На официальном сайте производителя устройство предлагается по цене в 419 долларов.









