Компания Маска стремится развивать свои технологии самостоятельно

Илон Маск, стоящий у руля компании Tesla, принял решение о развитии собственного инновационного сервиса автономных такси, в результате отказавшись от потенциального партнерства с компанией Uber. Генеральный директор Uber Дара Хосровшахи отметил, что он вел активные обсуждения и переговоры с Маском по поводу возможных совместных действий и сотрудничества, но Tesla, тем не менее, предпочла идти своим собственным путем.

Главной соперницей Tesla в секторе самоуправляемых такси станет компания Waymo, которая принадлежит корпорации Alphabet, материнской компании Google. Waymo уже начала предлагать собственные коммерчески доступные беспилотные поездки в нескольких крупных городах США, в то время как Tesla все еще находится на этапе подготовки к запуску, который планируется в Остине.

Тем не менее, Uber не закрывает дверь для возможного взаимовыгодного партнерства с Tesla в будущем. В 2024 году Tesla приступила к активным испытаниям своего нового сервиса беспилотных такси на собственных заводских территориях в Калифорнии и Техасе, который предназначен для использования сотрудниками, что подчеркивает серьезность намерений компании в данной области.