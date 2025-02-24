Он должен состояться 28 февраля в 17:30 по местному времени, по московскому времени это будет 1 марта 2:30

Основатель компании SpaceX Илон Маск объявил, что восьмое испытание ракеты Starship, намечено на 28 февраля в 17:30 по местному времени (в России это будет 1 марта 2:30 по московскому времени). SpaceX, которая зарекомендовала себя как один из ведущих игроков в области космических технологий, уже преуспела в нескольких важных подготовительных мерах, направленных на обеспечение успешного старта.

В частности, были введены ограничения для воздушного пространства в районе посадки, а также обозначены пределы для морских операций, что говорит о серьезном подходе компании к безопасности. Кроме того, была успешно проведена огневая проверка для ракеты Ship 34, которая, безусловно важна для подготовки к запуску.

Однако впереди нужно решить множество дополнительных задач: в частности, необходимо установить ограничения для воздушного пространства в зоне запуска, получить необходимое разрешение на полет от Федерального управления гражданской авиации США, а также состыковать ракету Ship 34 с ускорителем Booster 15, что является важным этапом в подготовительном процессе.

Примечательно, что последний тестовый полет Starship не обошелся без неожиданных сюрпризов: несмотря на успешную посадку ускорителя, сама ракета, к сожалению, разрушилась при входе в атмосферу, что стало уроком для команды разработчиков и инженеров.