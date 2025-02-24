Их максимальная мощность может достигать 2000 Вт

Компания Dartsolar разработала прототип багажника, оборудованного солнечными панелями для электрических автомобилей, который предлагает максимальную мощность до 2000 Вт. Система может генерировать до 10 кВтч электроэнергии, предоставляя возможность увеличить автономный пробег авто на 60 км.

В разложенном состоянии панели улавливают солнечную энергию, а даже в сложенном виде 360-ваттные элементы продолжают свою работу, обеспечивая зарядку автомобиля во время движения. В базовой версии возможно увеличение пробега до 60 км, при этом модель на 1000 Вт добавляет дополнительные 30 км.

Энергия, произведенная солнечными панелями, направляется в аккумуляторы и передается электромобилю посредством стандартного зарядного кабеля, аналогично обычной процедуре зарядки. Некоторые владельцы могут пожелать интегрировать эту систему в бортовую сеть авто, чтобы избавиться от необходимости подключать кабель каждый раз вручную.

Комплекс Dartsolar устанавливается на крышу автомобиля. Основными элементами являются ультратонкие солнечные панели толщиной всего 3 мм с эффективностью 20%.

На данный момент доступен предзаказ на версию с панелями мощностью 1000 Вт. Стоимость начинается от 1950 долларов и варьируется в зависимости от конфигурации.







