Все благодаря успеху со стороны DeepSeek

В прошлом месяце китайская компания DeepSeek, представила миру свою нейронную сеть. Этот успех стал катализатором для массового наплыва и притока инвесторов на китайский фондовый рынок, которые все активнее и более охотно вкладывают свои деньги в акции высокотехнологичных компаний.

Согласно актуальным данным, благодаря перетоку капиталов, китайский рынок за последний месяц сумел привлечь инвестиции, превышающие $1,3 трлн. В то же самое время индийский рынок понес значительные убытки, превышающие почти $720 млрд. Индекс MSCI China продолжает уверенно опережать своего индийского оппонента уже три месяца подряд, что стало самым длительным и выдающимся периодом лидерства за последние два года в данной области.



Этот заметный сдвиг в инвестиционных потоках указывает на отход от недавнего бурного интереса к многообещающим перспективам индийских рынков. Ранее такая тенденция объяснялась увеличением вложений в индийскую инфраструктуру и её быстро увеличивающимися возможностями в развитии производств, способных конкурировать с Китаем.

Однако теперь похоже, что внимание вновь возвращается к Китаю, который оказался чрезвычайно привлекательным для инвесторов за счёт переоценки его потенциала, в частности в области высоких технологий и инновационных решений.