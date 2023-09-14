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Seasonic представила серию блоков питания Focus GX ATX 3.0

Компания Seasonic недавно показала свою новую серию блоков питания Focus GX ATX 3.0.
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Seasonic объявляет о выпуске новых блоков питания серии FOCUS GX ATX 3.0. Сертифицированные устройства FOCUS GX ATX 3.0 созданы на основе хорошо зарекомендовавшего себя наследия популярной серии Seasonic FOCUS. Эти блоки питания отвечают всем требованиям, которые сборщики ПК и энтузиасты ожидают от торговой марки Seasonic. Благодаря полностью модульной конструкции необходимо подключать только те кабели, которые необходимы для питания компонентов ПК.

Новые блоки FOCUS GX сертифицированы ATX 3.0 и совместимы с PCIe 5.0 для питания новейших передовых систем, помогая улучшить общую производительность системы и долгосрочную надежность, обеспечивая при этом наиболее стабильное питание, необходимое для самых высоких уровней производительности. Благодаря входящему в комплект высококачественному VGA-кабелю PCIe 5.0 12VHPWR эти устройства могут безопасно питать новейшие современные видеокарты, такие как NVIDIA GeForce RTX 40 Series. Предлагая полный спектр блоков питания мощностью от 750 Вт до 1000 Вт и глубиной 140 мм, эти блоки станут идеальными союзниками для питания новейших видеокарт и процессоров высокой мощности, представленных на рынке на сегодняшний день.

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#seasonic #блоки питания
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