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Gigabyte представила новые материнские платы Gigabyte Z790 AORUS PRO X и B760M AORUS ELITE X AX

Компания Gigabyte представила новые материнские платы Gigabyte Z790 AORUS PRO X и B760M AORUS ELITE X AX для процессоров Intel 12-го и 13-го поколений, с поддержкой оперативной памятью DDR5-8266.
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Z790 AORUS PRO X и B760M AORUS ELITE X AX имеют почти полностью белый дизайн, подчеркнутый несколькими черными элементами, такими как PCIe и слоты памяти. Прошли те времена, когда Gigabyte предлагала материнские платы ярких цветов, таких как оранжевый или зеленый. Компания перешла на элегантный и сдержанный дизайн в черном, темно-сером и серебристом цветах, который органично дополняет эстетику большинства игровых ПК.

Тем не менее, поскольку Intel воздерживается от внедрения новых сокетов, а AMD продлевает планы развития своих процессоров на несколько лет, производители материнских плат сталкиваются с необходимостью изучения новых концепций. Это может включать создание специализированных конструкций, таких как Mini-ITX, плат, ориентированных на разгон, или плат, специально предназначенных для энтузиастов игр.

Основные конкуренты Gigabyte, в том числе ASUS, MSI и ASRock, уже адаптировали свои линейки продуктов, включив в них инновационные цветовые схемы, позволяющие геймерам идеально соответствовать своим системам. В этом аспекте Gigabyte адаптировалась несколько медленнее: под это описание подпадает лишь несколько плат, например серия AERO, предназначенная для создателей контента.

Новейшие конструкции материнских плат Z790 и B760M в первую очередь ориентированы на два аспекта: предложение новых цветовых вариантов и поддержка новейших серий процессоров. Gigabyte с гордостью сообщает, что эти материнские платы поддерживают память DDR5 со скоростью до 8266 МТ/с при применении разгона XMP. Примечательные особенности включают простую установку M.2, облегчаемую системой «EZ-Latch», и поддержку «Sensor Panel Link» для подключения внешнего дисплея.

Z790 AORUS PRO X имеет схему VRM 18+1+2, вмещающую до 4 модулей памяти DDR5, слот PCIe 5.0 x16 для графических процессоров следующего поколения, 5GbE Ethernet, поддержку WiFi-7 и встроенную аудиокарту Realtek ALC1220.

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#gigabyte #материнские платы
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