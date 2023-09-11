Компания SpaceX собирается открыть свое первое европейское подразделение, которое будет располагаться в Дублине.

Компания SpaсeX намерена открыть подразделение в ирландском Дублине. Оно должен стать первым европейским подразделением корпорации. Данное решение вызвано популярностью системы широкополосной спутниковой связи Starlink.

Несмотря на турбулентность современной мировой экономики и возможное сокращение инвестиций в космические исследования аналитики уверены в том, что космическая отрасль будет демонстрировать устойчивый рост, а ее совокупный мировой объем к концу текущего десятилетия должен составить около 1 триллиона долларов. Так в прошлом 2022 году количество космических запусков было на сорок пять больше, чем в позапрошлом 2021 году.

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Корпорация Илона Маска провела в прошедшем 2022 году целых пятьдесят коммерческих запусков, что составило около шестидесяти трех процентов от общемирового количества таких запусков за данный год. США продолжают оставаться лидерами по количеству средств, вложенных в гражданские и оборонные космические проекты, с объемом расходов в шестьдесят процентов от общемирового. Вслед за ними располагается Китай с четырнадцатью процентами, на третьем месте находится Евросоюз с пятью процентами.