Западные аналитики бьют тревогу, так как около двух третей полупроводников в новом смартфоне Huawei Mate 60 Pro действительно имеют полностью китайское происхождение, это в два раза превышает показатели предыдущих моделей китайской компании.

Новый нашумевший флагманский смартфон Huawei Mate 60 Pro содержит внутри более двух третей комплектующих полностью китайского производства, показывая тем самым серьезные успехи Китая в области современной электронной промышленности.

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По словам аналитика TechInsights Дэна Хатчесона, изучившего новый смартфон, около двух третей, содержащихся в нем полупроводников имеют полностью китайское происхождение, что говорит об очень серьезном успехе компании Huawei, так как в смартфонах 2-3 летней давности, было всего около трети китайских комплектующих. До этого канадская компания также обнаружила, что 7-нм процессор HiSilicon Kirin 9000S произведен ведущим китайским производителем процессоров SMIC.

До сих пор западные эксперты полагали, что санкции со стороны США не позволят Китаю производить процессоры техпроцессом ниже 14 нм, однако новый флагманский смартфон Huawei всё-таки сумел доказать обратное. По мнению экспертов, количество брака в новом смартфоне также существенно уменьшилось по сравнению с предыдущими моделями, что позволяет говорить о том, что Китай становится все ближе к промышленному производству современной и качественной продукции в области полупроводниковой промышленности.