Компания Ugreen совместно с Navitas Semiconductor разработала первое в мире переносное зарядное устройство с возможностью подключения сразу пяти различных гаджетов одновременно при общей потребляемой мощности в 300 Вт.

Ugreen Nexode – это первое в мире переносное зарядное устройство способное одновременно работать сразу с 5 подключенными девайсами, выдавая при этом общую мощность в 300 Вт.

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В основе данного гаджета находятся силовые интегральные схемы из нитрида галлия (GaN) именно данный передовой материал позволил произвести столь мощное по своим характеристикам изделие. Данный аппарат стал трудом совместного и плодотворного сотрудничества между компаниями Ugreen и Navitas Semiconductor. Устройство оснащено пятью разъемами различной мощности: USB-C1 на 140 Вт, USB-C2 и USB-C3 на 100 Вт каждый, USB-C4 45 Вт и один USB-A на 22.5 Вт.

Гаджет также изменяет подаваемую мощность в зависимости от количества подключенных к нему устройств. К примеру, при использовании первых трех портов их потребляемая мощность зарядки, должна изменится со 140/100/100 Вт до 140/100/60 Вт соответственно. Аппарат включает в себя поддержку быстрых зарядок PD 3.1 и QC 3.0, вместе с протоколами SCP, FCA и AFC. Защита внутренних компонентов и подключенных гаджетов осуществляется благодаря системе Thermal Guard, одновременно снимающей 6000 температурных показателей в течении каждой минуты и тем самым защищая всю систему от различных рисков наподобие перегрева или слишком высокого тока. Корпус устройства выполнен из огнестойких и прочных материалов, что делает его устойчивым к падению.

Модель Ugreen Nexode на 300 Вт уже поступила в продажу. Ее стоимость должна составить около 270 долларов.