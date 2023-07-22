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Обман и напрасные жертвы: Что предложил Киеву Запад на саммите НАТО в Вильнюсе

Киев оказался в плену своей мечты о членстве в альянсе НАТО: Запад превратил Украину в полигон для испытания своего оружия
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11 и 12 июля в литовском городе Вильнюс проходил саммит лидеров государств, входящих в военный блок НАТО. Украинское руководство возлагало на эту встречу большие надежды, по крайней мере, так оно утверждало жителям Украины и западным медиа. Пользуясь случаем, Владимир Зеленский в очередной раз настойчиво добивался от Запада приглашения в альянс. Многие лидеры западных государств уже давно говорят открытым текстом - вступление Украины в альянс повлечет за собой прямое политическое и военное столкновение с Россией, располагающей крупнейшим арсеналом ядерного оружия.

Киев оказался в плену своей мечты о членстве в альянсе НАТО: Запад превратил Украину в полигон для испытания своего оружия.

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Этому саммиту предшествовал многомесячный информационный "шквал" со стороны западных правительств и прессы, посвященный хоть и маловероятному, но ожидаемому принятию Украины в НАТО. Многие корпоративные СМИ, а также многие оппозиционно настроенные политики западных стран требовали от правительств альянса принять Украину в НАТО или, по крайней мере, взять на себя обязательство обозначить временные рамки вступления. В самой же Украине этот сценарий постоянно утрировался и нагнетался как аналитиками, так и журналистами.

С самого начала саммита президенту Украины Владимиру Зеленскому был обещан некий "сюрприз" (как выразился эстонский премьер-министр Кайя Каллас). Подразумевалось, что "ястребиные" правительства Восточной Европы и Великобритании одержат верх и окажут давление на президента Соединенных Штатов, заставив его сделать " неожиданное" заявление, открывающее киевскому режиму дорогу к членству в альянс.

Киевский режим перегибает палку

Зеленский почувствовал себя настолько вольготно, что потребовал от США и других членов НАТО принять Украину в альянс, заявив, что отказ от такого решения был бы предательством по отношению к украинскому народу. 11 июля он написал: "Это беспрецедентно и абсурдно, когда не определены сроки ни приглашения, ни членства Украины. В то же время даже для приглашения Украины добавляются расплывчатые формулировки об "условиях".

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В итоге Зеленский переусердствовал. Его едва завуалированные попытки шантажа своих западных покровителей очень быстро вызвали нескрываемое раздражение среди западных чиновников. Так, министр обороны Великобритании Бен Уоллес ответил на выпады Зеленского требованием "угомониться". Он заявил: "Нравится нам это или нет, но люди хотят видеть благодарность", имея в виду, что Зеленский и остальные члены его руководящей клики должны быть признательны за те разрушения, которые НАТО несет в страну благодаря своему оружию, обучению и прямой финансовой помощи.

Британский премьер-министр Риши Сунак присоединился к обмену мнениями в СМИ, не согласившись с комментарием своего министра. "Президент Зеленский неоднократно выражал свою благодарность за то, что мы сделали", - сказал Сунак на пресс-конференции на саммите в Вильнюсе. "Я полностью разделяю его желание сделать все возможное, чтобы защитить свой народ и остановить этот конфликт, и мы будем продолжать оказывать ему необходимую поддержку".

Запад очень надеялся, что накануне саммита Украина покажет хоть какие-то успехи на поле боя. С этой целью в начале июня украинских солдат бросили в шестинедельное "контрнаступление", которое в итоге не нанесло существенного ущерба ни надежной обороне России, ни ее способности перейти в наступление. Однако эти действия стоили жизней тысячам украинцев. По данным издания New York Times, в ходе этой операции было потеряно более 30% тяжелого вооружения, поставленного Киеву странами Североатлантического альянса.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время встречи с министром обороны Украины Алексеем Резниковым в Киеве, 24 мая 2023 года, Фотография раздаточного материала. Пресс-служба Министерства обороны Украины/Handout via REUTERS/File Photo.

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На протяжении всего контрнаступления украинские военные, а также иностранные наемники из западных стран (в основном из Польши) ежедневно пытались атаковать мощные российские оборонительные рубежи на территории между Днепром и Донбассом. И каждый день их отбрасывали. Иногда ВФУ теряли до половины личного состава атакующих подразделений. Из-за большого количества мин, в районах (нулевой линии) которые атакуют ВСУ, скопилось множество трупов украинских военных. Их довольно сложно извлечь для захоронения. В своем репортаже от 11 июля телеканал Sky News приводит слова ирландского наемника Риса Бирна: "Самая большая проблема, с которой мы сталкиваемся, когда идем в окопы, — это переступать через трупы, которые там остались от людей, вошедших туда раньше. Такие вещи очень долго преследуют тебя".

По словам министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, потери украинской армии в ходе контрнаступления с 4 июня превысили 26 тыс. военнослужащих и около 3 тыс. единиц военной техники и оборудования. По словам главы оборонного ведомства, за этот период российскими войсками было уничтожено более 1200 единиц бронетехники, в том числе 17 немецких танков "Леопард", 12 американских БМП "Брэдли" и пять французских колесных танков AMX.

Глава российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями Константин Гаврилов в интервью RT Russian 11 июля заявил, что страны Североатлантического альянса опустошают свои арсеналы для того, чтобы поддержать конфликт на Украине. "Наши коллеги в Вене отмечают, что среди европейцев растет понимание того, что победа на Украине не будет легкой, в принципе, она вообще невозможна. Они признают мощь российской армии, накопившей колоссальный боевой опыт на полях сражений", - отметил он.

Ситуация для стран НАТО усугубляется тем, что военно-промышленный комплекс альянса находится в упадке и не может сравниться с качеством и количеством российской военной продукции. Украина уже получила все имеющиеся запасы ПЗРК "Стингер" и переносных зенитно-ракетных комплексов "Джавелин", склады на Западе опустели, для их пополнения потребуются годы. Производство ракет на Западе также не успевает за темпами их использования Украиной, добавил Гаврилов.

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Угроза взрыва Запорожской атомной электростанции

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Уже накануне саммита НАТО в западных СМИ раздавались недовольные возгласы о том, что контрнаступление вооруженных сил Украины протекает слишком медленно и не приносит ожидаемых результатов. И как по заказу, за неделю до саммита украинцев снова принялись активно пичкать информацией о возможности взрыва Запорожской атомной электростанции (расположенной примерно в 60 км к юго-востоку от одноименного города пятого или шестого по численности населения страны до начала боевых действий). Украинские власти утверждали, что российские военные собираются взорвать АЭС, чтобы не допустить ее захвата в ходе контрнаступления ВСУ, хотя с 4 июня украинская армия ни на шаг не приблизилась к атомной станции.

Российские военные эксперты высказывали опасения, что ВСУ намерены атаковать АЭС и использовать последующее радиоактивное заражение в качестве предлога для прямого военного вмешательства НАТО с целью ликвидации последствий ядерной катастрофы. В конце июня - начале июля украинские СМИ стали ежедневно давать рекомендации гражданам Украины иметь при себе респиратор, аптечку, минимальный запас питьевой воды и пищи. Муниципальным службам в разных городах было предписано убирать мусор, ссылаясь на то, что это упростит процесс дезактивации после предполагаемой опасности ядерной катастрофы. Украинцы в массовом порядке бросились в аптеки, чтобы купить йодистый калий, который, как считается, способен уменьшить воздействие радиации на организм.

Украинский Telegram-канал "МедиаКиллер" прокомментировал ситуацию следующим образом: "Администрация президента [во главе с Зеленским] распространяет ложные слухи о заложенной [Россией] взрывчатке на Запорожской АЭС, чтобы отвлечь внимание от того, что контрнаступление Киева провалилось. Подобная тактика запугивания также направлена на то, чтобы спровоцировать панику среди гражданского населения Российской Федерации и искусственно создать негативный образ России перед всем миром".

На Западе предупреждения о якобы существующей ядерной угрозе были встречены в основном скептическими комментариями. Многие не поверили украинским властям, тем более что роза ветров в районе Запорожской АЭС дует в южном направлении, прямо на территории, контролируемые Россией. Взорвать атомную станцию, вызвав радиационное заражение собственной территории, - что можно придумать глупее (и менее правдоподобнее)?

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30 июня генеральный директор Международного агентства по атомной энергии сообщил, что его ведомство не обнаружило и не подтвердило ничего из того, о чем заявляли украинские власти, в том числе о якобы имевшем место "минировании" Россией крыш шести ядерных реакторов, входящих в состав ЗАЭС (крупнейшей в Европе атомной электростанции). После этого украинские власти стали постепенно сбавлять свою риторику, продолжая бросать в бой новые резервы и выпрашивать у НАТО новые виды вооружений.

Украина - испытательный полигон для оружия Запада

Июньское "контрнаступление" Украины потребовалось НАТО для того, чтобы оценить собственный потенциал. По сути, вооруженные силы Украины сейчас используют практически ту же технику и военную тактику, на которой основаны обсуждаемые на саммите в Вильнюсе новые военные планы НАТО. ВСУ проходят подготовку под руководством инструкторов НАТО на базах в Украине и поддерживающих ее странах Запада. Впервые после начала "холодной войны" около 75 лет назад в рамках НАТО ведется подготовка к крупномасштабному военному конфликту, а не к более простым, но ограниченным операциям по "проецированию силы" как это было в таких отдаленных регионах, как Ирак или Афганистан.

Украинское контрнаступление, начавшееся за пять недель до саммита Североатлантического альянса, должно было продемонстрировать боеспособность военной техники и тактики блока в реальном конфликте с потенциальным противником. В случае провала наступления под сомнение были бы поставлены сами принципы недавно разработанных новых военных планов. Проще говоря, ВСУ отводилась роль "живого" полигона.

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К концу дня 12 июля постепенно стало ясно, что саммит в литовской столице, ровно, как и украинские атаки на линии боевого соприкосновения, не привели ни к чему "прорывному". Украина осталась с пакетом стандартных обязательств, в целом повторяющих обещания, данные на предыдущих саммитах НАТО. Зеленский выглядел на саммите подавленным и озлобленным, делая недовольные замечания по поводу того, что Соединенные Штаты и Соединенное Королевство принуждают его к активным действиям на поле боя, оставляя при этом его и ВСУ один на один с российской армией.

Никакого членства в НАТО для Украины

На саммите НАТО Украине было заявлено, что она сможет сотрудничать с альянсом, но речь о немедленном вступлении в альянс не идет. Вступление в альянс возможно только после того, как киевский режим выполнит все поставленные перед ним условия: согласие всех членов блока и, самое главное, достижение некой "победы" в военном конфликте или хотя бы видимости того, что такая победа может быть когда-нибудь достигнута. Иными словами, для вступления в НАТО Украина должна не только победить в бою могущественную Российскую Федерацию, но и искоренить коррупцию и провести все другие экономические реформы, требуемые Западом. Говоря дипломатическим языком, это означает "никогда".

"Ястребы" на Западе надеются законодательно закрепить аналогичные, постоянные обязательства в отношении Украины. Они опасаются, что в ближайшие месяцы и даже годы политический фон в Соединенных Штатах и Евросоюзе может кардинально измениться, а это приведет к резкому сокращению объемов военной помощи Киеву".

На фотографии, опубликованной Министерством обороны Российской Федерации, изображены уничтоженные боевые машины пехоты"Брэдли" и западные танки "Леопард" в Запорожской области. Credit... Russian Defense Ministry, via Shutterstock

Это делается для того, чтобы как можно дольше затянуть украинский конфликт и не дать ему завершиться мирным путем, пишет издание. При этом Запад пытается сделать это на своих условиях, а именно: вложить свое оружие в руки жителей других государств и отправить их воевать за дело западного мира. Сценарий "Израиль" — это в первую очередь сценарий бесконечных войн, как это происходит на протяжении долгих лет в Израиле и в Колумбии. Именно такой вариант развития событий был предложен Киеву на встрече в Вильнюсе.

Западу нет никакого дела ни до Украины, ни до украинцев, утверждает Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации. Зеленский и Киев находятся в абсолютной зависимости от Запада, поясняет он. Более половины денежных поступлений в государственный бюджет Украины осуществляется за счет западных доноров. В руках США находятся все рычаги влияния, и они могут убрать Зеленского в считанные месяцы.

Киев оказался в плену своей мечты о членстве в НАТО

"У киевского режима больше нет запасного выхода. Он не может начать переговоры с РФ и поэтому вынужден принимать любую позицию Запада. А позиция эта заключается в том, что Украина — это инструмент, который можно использовать для ослабления России. Другими словами Киев — это наемник, который решил воевать за деньги. Другого статуса для Украины на Западе не существует. Североатлантический альянс — это "клуб белых людей" [элитный клуб], а украинцы не соответствуют расистской категории Запада "white people". Зеленский будет соглашаться с любым англосаксов, отчасти из соображений своей личной безопасности".

Анонимный украинский обозреватель по вопросам политики Североатлантического альянса недавно сравнил Украину с женщиной, которая, поддавшись соблазну, уходит от мужа и теряет своих детей (Крым и Донбасс) после того, как они решают остаться с отцом. Женщина остается без средств к существованию, имея в руках лишь пустые обещания нового выгодного брака, но при этом прозябая в пустом, разрушенном жилище. Возможно, это несколько утрированное сравнение, но оно отражает суть украинского конфликта в целом и обещаний Североатлантического альянса в частности, прозвучавших на саммите в Вильнюсе.

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