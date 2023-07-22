Глаза в небе: Как современные самолеты ДРЛО помогут Индии в борьбе с Китаем – EАТ
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Военно-воздушные силы Индии (IAF) уже давно ожидают поставок новых современных самолетов ДРЛОиУ. И, похоже, ждать осталось не долго, поскольку Организация оборонных исследований и разработок (англ. Defence Research and Development Organisation, DRDO) недавно приняла решение отказаться от использования широкофюзеляжных самолетов Airbus A330 в пользу узкофюзеляжных A11 в качестве платформы для авиационного комплекса раннего предупреждения и управления воздушным движением (Airborne Early Warning and Control System, AEW&C).
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Решение было принято спустя спустя восемь лет после начала реализации программы по созданию собственного производства AWE&C. Это подтвердили индийские и западные журналисты, побывавшие на заводе авиастроительной компании Airbus в Гетафе (Испания), где ведется окончательная сборка многоцелевых транспортных самолетов заправщиков (Multi Role Tanker Transportб MRTT) на базе A330.
Исполнительный вице-президент компании по производству военных авиационных систем Жан-Брис Дюмон заявил: "Правительство Индии обратилось к нам с просьбой оказать им поддержку по "однопроходным" самолетам. По всему миру, начиная с Boeing E-7 и заканчивая GlobalEye Saab, видно, что такие системы теперь устанавливаются на небольших платформах".
По мнению чиновников и представителей оборонного ведомства Индии, новый самолет ДРЛОиУ по своим характеристикам должен существенно превзойти AWACS Phalcon на базе российского самолета Ил-76, который уже находится на вооружении страны, особенно в части продолжительности полета.
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"Большинство систем Netra (первая индийская система ДРЛО), включая 240-градусный радар с активнаой фазированной антенной решёткой (АФАР), должны были быть повторно использованы в составе гибридной системы раннего предупреждения о ракетном нападении. Интеграция таких систем с дополнительными самолетами Air India семейства Airbus А320 потребует гораздо меньше времени. Кроме того, это позволит преодолеть слабые стороны более ранних платформ - ограниченную дальность и выносливость", - заявил в интервью изданию EurAsian Times представитель оборонного ведомства, знакомый с проектом.
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DRDO, научно-исследовательская организация Министерства обороны Индии, приобрела у компании Air India шесть самолетов Airbus A321. Самолеты серии A320 являются небольшими однопроходными коммерческими лайнерами и не имеют военных модификаций, в отличие от A330, представляющего собой более крупный двухпроходный коммерческий самолет, который также доступен в боевом исполнении в виде самолета-заправщика A330 MRTT.
DRDO планирует модернизировать три из них в самолеты AEW&C Netra (Eyes) MkII. Это будут более совершенные варианты отечественной системы ДРЛО, установленной на платформах Embraer ERJ 145, которые Индия закупила в Бразилии. Два самолета будут модифицированы для выполнения задач радиоэлектронной разведки (SIGINT/COMINT). Один самолет, получивший в DRDO название "Anusandhan" ("Эксперимент"), будет служить в качестве испытательной платформы для отработки технологий и сенсорных устройств.
Самолет будет оснащен радарами и датчиками, разработанными DRDO. После чего машина отправится во Францию, где будет модернизирована в соответствии с требованиями Индийских ВВС и DRDO. Ожидается, что стоимость всего проекта составит около 1,4 миллиардов рупий (17 миллионов долларов США).
Слепой полет?
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Индия имеет сухопутные границы с двумя соседями, обладающими ядерным оружием, и с обоими из них находится не в лучших отношениях. Огромная территория страны требует большего количества самолетов AWACS для создания мощных сетевых и сетецентрических сил.
Недостаток этого потенциала можно было оценить во время авиаудара по Балакоту на территории Пакистана в 2019 году и последовавших за ним воздушных боев с истребителями пакистанских ВВС. При нанесении удара Исламабад воспользовался тем, что Индийские ВВС поменяли "глаз в небе".
Сохраняющаяся напряженность в отношениях с Китаем на "восточном фронте" также усиливает потребность в увеличении количества самолетов AWACS.
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Наличие "неспокойных" границ с Китаем и Пакистаном позволяет получить полное представление о количестве самолетов AEW&C необходимых для индийских ВВС. В области ДРЛОиУ Индия по-прежнему отстает от своего противника на западном фронте - Пакистана. В настоящее время на вооружении индийских военно-воздушных сил имеется всего пять платформ - самолет PHALCON AWACS на базе Ил-76 и два самолета AEW&C Netra, разработанные организацией оборонных исследований и разработок. По оценкам оборонных аналитиков, для эффективного контроля за воздушным пространством Индии необходимо иметь как минимум десять таких машин.
ВВС Пакистана располагают парком из 12 самолетов раннего предупреждения, включая Saab Erieye AEW&C и китайский ZDK03 Karakoram Eagle AWACS, и способны круглосуточно контролировать воздушное пространство своей страны.
Китай же наращивает свой потенциал стремительными темпами и, по имеющимся данным, располагает более чем 20 платформами AEW&C/AWACS, а также использует высококлассные беспилотники средней (MALE) и большой продолжительности полета (HALE) для постоянной разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR). Другими словами, Индия пока не в состоянии закрыть все свое воздушное пространство.
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Самолеты AEW&C позволяют вести наблюдение и разведку. Кроме того, AEW&C способны выполнять функции контроля и управления истребителями в воздухе. Они получают информацию в режиме реального времени и передают ее в наземные командные центры. Связь в режиме реального времени и электронная разведка делают их незаменимыми инструментами для ведения наступательных авиационных операций и обеспечения противовоздушной обороны.
Еще одно преимущество AEW&CS заключается в том, что они представляют собой подвижную разведывательную платформу, что затрудняет поражение цели противорадиолокационными ракетами противника. Большой радиус действия и возможности обнаружения обеспечивают 360-градусный обзор неба и позволяют отслеживать множество самолетов одновременно. Во время наступательных операций истребители будут летать совместно с AWACS ("радар"), сокращая время в цикле "радар - стрелок", поскольку вместе с ним будет перемещаться истребитель ("стрелок").
История создания платформы АВАКС
Система Phalcon AWACS была закуплена в рамках трехстороннего соглашения между Российской Федерацией, Израилем и Индией. Для индийских ВВС на российский самолет Ил-76 была установлена израильская радиолокационная станция EL/W-2090.
Индия планировала пополнить свой парк самолетов AWACS в 2016 и 2020 годах, но высокая стоимость заставила ее выбрать собственный путь. Разработанный DRDO самолет Netra был поставлен на шесть лет позже первоначального срока, намеченного на 2011 год.
Создание системы раннего предупреждения затянулось с момента ее зарождения в 1994 году. Проект был приостановлен после аварии со смертельным исходом во время испытаний. После этого индийские военно-воздушные силы закупили три самолета ДРЛО в Израиле.
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