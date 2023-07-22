За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Военно-воздушные силы Индии (IAF) уже давно ожидают поставок новых современных самолетов ДРЛОиУ. И, похоже, ждать осталось не долго, поскольку Организация оборонных исследований и разработок (англ. Defence Research and Development Organisation, DRDO) недавно приняла решение отказаться от использования широкофюзеляжных самолетов Airbus A330 в пользу узкофюзеляжных A11 в качестве платформы для авиационного комплекса раннего предупреждения и управления воздушным движением (Airborne Early Warning and Control System, AEW&C).

Военно-воздушные силы Индии пытаются устранить проблемы радиоэлектронной разведки с помощью современных самолетов AWACS — справится ли DRDO (Организация оборонных исследований и разработок ) с поставленной задачей в срок? DRDO Netra в полете, выпускает сигнальные ракеты. Фотография представлена изданием EurAsian Times.

реклама

Решение было принято спустя спустя восемь лет после начала реализации программы по созданию собственного производства AWE&C. Это подтвердили индийские и западные журналисты, побывавшие на заводе авиастроительной компании Airbus в Гетафе (Испания), где ведется окончательная сборка многоцелевых транспортных самолетов заправщиков (Multi Role Tanker Transportб MRTT) на базе A330.

Исполнительный вице-президент компании по производству военных авиационных систем Жан-Брис Дюмон заявил: "Правительство Индии обратилось к нам с просьбой оказать им поддержку по "однопроходным" самолетам. По всему миру, начиная с Boeing E-7 и заканчивая GlobalEye Saab, видно, что такие системы теперь устанавливаются на небольших платформах".

По мнению чиновников и представителей оборонного ведомства Индии, новый самолет ДРЛОиУ по своим характеристикам должен существенно превзойти AWACS Phalcon на базе российского самолета Ил-76, который уже находится на вооружении страны, особенно в части продолжительности полета.

реклама

"Большинство систем Netra (первая индийская система ДРЛО), включая 240-градусный радар с активнаой фазированной антенной решёткой (АФАР), должны были быть повторно использованы в составе гибридной системы раннего предупреждения о ракетном нападении. Интеграция таких систем с дополнительными самолетами Air India семейства Airbus А320 потребует гораздо меньше времени. Кроме того, это позволит преодолеть слабые стороны более ранних платформ - ограниченную дальность и выносливость", - заявил в интервью изданию EurAsian Times представитель оборонного ведомства, знакомый с проектом.

DRDO, научно-исследовательская организация Министерства обороны Индии, приобрела у компании Air India шесть самолетов Airbus A321. Самолеты серии A320 являются небольшими однопроходными коммерческими лайнерами и не имеют военных модификаций, в отличие от A330, представляющего собой более крупный двухпроходный коммерческий самолет, который также доступен в боевом исполнении в виде самолета-заправщика A330 MRTT.

DRDO планирует модернизировать три из них в самолеты AEW&C Netra (Eyes) MkII. Это будут более совершенные варианты отечественной системы ДРЛО, установленной на платформах Embraer ERJ 145, которые Индия закупила в Бразилии. Два самолета будут модифицированы для выполнения задач радиоэлектронной разведки (SIGINT/COMINT). Один самолет, получивший в DRDO название "Anusandhan" ("Эксперимент"), будет служить в качестве испытательной платформы для отработки технологий и сенсорных устройств.

Самолет будет оснащен радарами и датчиками, разработанными DRDO. После чего машина отправится во Францию, где будет модернизирована в соответствии с требованиями Индийских ВВС и DRDO. Ожидается, что стоимость всего проекта составит около 1,4 миллиардов рупий (17 миллионов долларов США).

Слепой полет?

реклама

Индия имеет сухопутные границы с двумя соседями, обладающими ядерным оружием, и с обоими из них находится не в лучших отношениях. Огромная территория страны требует большего количества самолетов AWACS для создания мощных сетевых и сетецентрических сил.

Недостаток этого потенциала можно было оценить во время авиаудара по Балакоту на территории Пакистана в 2019 году и последовавших за ним воздушных боев с истребителями пакистанских ВВС. При нанесении удара Исламабад воспользовался тем, что Индийские ВВС поменяли "глаз в небе".

Сохраняющаяся напряженность в отношениях с Китаем на "восточном фронте" также усиливает потребность в увеличении количества самолетов AWACS.

Авиационный комплекс Phalcon AWACS был приобретен в рамках трехстороннего сотрудничества между Российской Федерацией, Израилем и Индией. На российский самолет Ил-76 была установлена модификация израильской радиолокационной станции EL/W-2090. DRDO AEW&CS на учениях Vayu Shakti 2019. Фотография представлена изданием EurAsian Times.

реклама

Наличие "неспокойных" границ с Китаем и Пакистаном позволяет получить полное представление о количестве самолетов AEW&C необходимых для индийских ВВС. В области ДРЛОиУ Индия по-прежнему отстает от своего противника на западном фронте - Пакистана. В настоящее время на вооружении индийских военно-воздушных сил имеется всего пять платформ - самолет PHALCON AWACS на базе Ил-76 и два самолета AEW&C Netra, разработанные организацией оборонных исследований и разработок. По оценкам оборонных аналитиков, для эффективного контроля за воздушным пространством Индии необходимо иметь как минимум десять таких машин.

ВВС Пакистана располагают парком из 12 самолетов раннего предупреждения, включая Saab Erieye AEW&C и китайский ZDK03 Karakoram Eagle AWACS, и способны круглосуточно контролировать воздушное пространство своей страны.

Китай же наращивает свой потенциал стремительными темпами и, по имеющимся данным, располагает более чем 20 платформами AEW&C/AWACS, а также использует высококлассные беспилотники средней (MALE) и большой продолжительности полета (HALE) для постоянной разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR). Другими словами, Индия пока не в состоянии закрыть все свое воздушное пространство.

Самолеты AEW&C позволяют вести наблюдение и разведку. Кроме того, AEW&C способны выполнять функции контроля и управления истребителями в воздухе. Они получают информацию в режиме реального времени и передают ее в наземные командные центры. Связь в режиме реального времени и электронная разведка делают их незаменимыми инструментами для ведения наступательных авиационных операций и обеспечения противовоздушной обороны.

Еще одно преимущество AEW&CS заключается в том, что они представляют собой подвижную разведывательную платформу, что затрудняет поражение цели противорадиолокационными ракетами противника. Большой радиус действия и возможности обнаружения обеспечивают 360-градусный обзор неба и позволяют отслеживать множество самолетов одновременно. Во время наступательных операций истребители будут летать совместно с AWACS ("радар"), сокращая время в цикле "радар - стрелок", поскольку вместе с ним будет перемещаться истребитель ("стрелок").

История создания платформы АВАКС

Система Phalcon AWACS была закуплена в рамках трехстороннего соглашения между Российской Федерацией, Израилем и Индией. Для индийских ВВС на российский самолет Ил-76 была установлена израильская радиолокационная станция EL/W-2090.

Индия планировала пополнить свой парк самолетов AWACS в 2016 и 2020 годах, но высокая стоимость заставила ее выбрать собственный путь. Разработанный DRDO самолет Netra был поставлен на шесть лет позже первоначального срока, намеченного на 2011 год.

Самолет AWACS Beriev A-50EI Mainstay военно-воздушных сил Индии построенный на базе военно-транспортного самолета Ил-76 с двигателями ПС-90А-76 "Авиадвигатель", с израильской РЛС EL/W-2090. (Источник изображения: Википедия)

Создание системы раннего предупреждения затянулось с момента ее зарождения в 1994 году. Проект был приостановлен после аварии со смертельным исходом во время испытаний. После этого индийские военно-воздушные силы закупили три самолета ДРЛО в Израиле.