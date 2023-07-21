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19 июля в Австралии разыгралась настоящая драма: в штате Квинсленд произошла крупная автокатастрофа с участием нескольких автомобилей, в том числе огромного тягача, перевозившего американский основной боевой танк Abrams. В результате аварии несколько автомобилей вместе с танком загорелись и другие получили серьезные повреждения.

Talisman Sabre многонациональные военные учения, проводимые раз в два года под руководством Австралии и США. В рамках программы Talisman Sabre австралийские силы обороны и вооруженные силы США проводят совместные учения в шести регионах на севере и в центре Австралии, в Коралловом море, а также в Гонолулу, Денвере и Саффолке (штат Вирджиния), при этом основная часть мероприятий сосредоточена на военном полигоне Shoalwater Bay и других объектах на севере и в центре страны, а также в территориальном море и исключительной экономической зоне Австралии. На фото тренировка Вооруженных сил Австралии в лагере Growl во время учений Talisman Sabre 2011. Источник: Wikimedia Commons

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Вскоре после сообщения об инциденте, произошедшем на шоссе Bruce Highway неподалеку от города Рокхэмптон, представители оборонного ведомства Австралии подтвердили, что в ДТП действительно пострадал американский танк "Абрамс", принадлежащий вооруженным силам страны.

"По данным министерства обороны, в инциденте участвовал грузовик, перевозивший американский танк Abrams", - заявили в министерстве. "Оборонное ведомство готово оказать необходимую поддержку". Кроме тягача с танком, в столкновении участвовали грузовик B-double truck, фура с двумя прицепами, три легковых автомобиля и полноприводный внедорожник, тянущий за собой трейлер.

По сообщениям с места происшествия, в результате аварии начался сильный пожар, который, впрочем, был оперативно потушен пожарными и аварийными службами Квинсленда. Однако в результате аварии по меньшей мере шесть человек были госпитализированы с различными травмами, один из пострадавших находится в реанимации. Для предотвращения дальнейшего ущерба полиция и сотрудники аварийных служб установили на шоссе специальную ограничительную зону.

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Водитель грузовика Чарита Шивамка рассказал местным средствам массовой информации, что его подрезал легковой автомобиль. В результате чего он был вынужден резко затормозить. На видеозаписи с места происшествия можно увидеть, как пожарные тушат пламя, а в небо поднимаются столбы черного густого дыма.

Разумеется, представители министерства не сообщили, куда направлялся танк Абрамс", однако известно, что это событие произошло в преддверии военных учений Talisman Sabre, запланированных на конец этой недели.

В военных учениях примут участие представители вооруженных сил Австралии, Соединенных Штатов, а также ряда других государств, включая Францию, Японию, Фиджи и т.д. Ожидается, что это будут самые масштабные учения за всю историю их проведения. Они продлятся с 22 июля по 4 августа.

По данным Министерства обороны Австралии, учения будут проводиться в преимущественно в штатах Квинсленд, Западная Австралия, Северной территории и Новом Южном Уэльсе. Не исключено, что именно для участия в этих учениях "Абрамс" выехал на шоссе, которое, как считается, является самым оживленным в регионе.

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Последнее время Австралийские "Абрамсы" частенько попадают в заголовки газет, особенно на фоне кампании Киева, желающего заполучить американские танки. Как сообщали в прошлом месяце некоторые западные издания, в преддверии контрнаступления Киев начал пропагандистскую компанию с целью убедить Канберру перебросить на Украину часть старых американских танков M1A1 Abrams.

В киевском агитационном ролике были использованы известные сцены из постапокалиптического боевика 2015 года "Безумный Макс: Дорога ярости", в котором по пустыне разъезжают шайки бандитов на модифицированной и вооруженной технике, а также кадры из учений бронетанкового корпуса армии Австралии.

. Американский танк Abrams попал в дорожно-транспортное происшествие в Австралии. Как сообщают местные власти, всего в аварию попало семь автомобилей. Шесть человек получили ранения различной степени тяжести (один в тяжелом состоянии находится в реанимации). Три автомобиля сгорели полностью. Инцидент произошел в окрестностях города Рокхэмптон.



Хотя подобные PR-кампании, направленные на получение от Запада современных систем вооружения, уже давно стали отличительной чертой пропагандистской машины Украины, этот ролик, посвященный американским "Абрамсам", особенно привлек внимание австралийцев.

Под промо-роликом, опубликованном на официальной странице "Обороны Украины" в Twitter, сообщалось: "Австралийцы сразу видят воина на дороге". Аналогичная кампания в Интернете была развернута и в отношении немецких танков Leopard-2, когда Украина запустила флешмоб "Освободите леопардов".

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Если немцы, британцы и американцы уже согласились отправить на Украину свои танки, то Австралия еще не приняла решение о присоединении к этой "бронетанковой коалиции. Впрочем, США так и не поставили обещанные ими в январе "Абрамсы", и поставка, судя по всему, не состоится как минимум до осени этого года.

Абрамсы Королевской армии Австралии

В рамках своей кампании Киев потребовал от Королевской австралийской армии отправить на Украину 59 танков M1A1 Abrams, которые Канберра получила в 2006 году от армии и корпуса морской пехоты США. Однако в Канберре это требование посчитали слишком наглым, в результате Австралия его отклонила.

В январе прошлого года появились первые сообщения о том, что Австралия должна получить от Соединенных Штатов партию новейших танков M1A2 Abrams. Тогдашний министр обороны Австралии Питер Даттон заявил, что Канберра готова потратить 3,6 миллиарда долларов AUD (2,58 миллиарда долларов США) на закупку у Вашингтона основных боевых танков "Абрамс" и других образцов бронетехники.

"В сочетании с боевыми машинами пехоты, инженерными машинами разграждения и самоходными гаубицами новые танки M1A2 Abrams обеспечат наших солдат наилучшими возможностями для достижения успеха и защиты от поражения", - заявил тогда Даттон.

В настоящее время в резерве вооруженных сил Австралии находится 59 танков M1A1 Abrams. На данный момент они не развернуты и могут играть лишь второстепенную роль в операциях. Поэтому, скорее всего, они будут замещаться по мере закупки более нового варианта M1A2 в 2024 году.

19 июля в Австралии произошла массовая авария с участием семи автомобилей, в том числе грузовика, перевозившего американский основной боевой танк (ОБТ) Abrams. В результате происшествия три автомобиля и танк загорелись, другие получили серьезные повреждения. На фотографии изображен американский танк M1A2 Abrams. Источник: Wikimedia Commons

Украинские официальные лица, наблюдатели и военные специалисты в один голос твердят, что передача этих танков Киеву имела бы куда больший смысл, чем их "тупое" хранение на складах. Однако в настоящее время неясно, когда австралийская армия начнет выводить свои M1A1 Abrams из эксплуатации.

Впрочем, неизвестное количество этих танков сгорело еще до того, как они были сняты с вооружения (некоторые источники утверждают, что в результате инцидента был поврежден не один Abrams), и прямо перед началом самых масштабных учений Talisman Sabre, проводимых австралийскими военными раз в два года.