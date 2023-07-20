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США тестируют систему визуальной навигации, способную определять координаты в случае подавления GPS

Пентагон проводит испытания новой "визуальной навигационной технологии", способной предоставить пилотам точные координаты в случае отказа GPS
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Армия Соединенных Штатов объявила об успешном завершении испытаний новой системы визуальной навигации, позволяющей предоставлять пилотам точную информацию о местоположении в ситуациях, когда сигналы GPS могут быть недоступны.

Пентагон проводит испытания новой "визуальной навигационной технологии", способной предоставить пилотам точные координаты в случае отказа GPS. Исследователи авиационного и ракетного центра DEVCOM испытывают систему визуальной навигации (Visual Based Navigation, VBN) собственной разработки в Форт Юстис (штат Вирджиния), прикрепив камеру к днищу экспериментального самолета Black Hawk.

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Испытания проводились командованием по разработке боевых возможностей армии США в авиационном и ракетном центре (The US Army Combat Capabilities Development Command Aviation & Missile Center, AvMC) в Форт Юстис, штат Вирджиния.

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Используя наследие Трансконтинентальной системы воздушных сообщений (Transcontinental Airway System), совершившей революцию в авиации ровно сто лет назад, в 1923 году, технология визуальной навигации (Visual Based Navigation, VBN) пытается занять более динамичную роль в постоянно меняющемся мире.

В рамках испытаний на экспериментальном вертолете Black Hawk была установлена камера, позволяющая получать изображения местности во время полета. Затем полученные изображения сопоставлялись с картографической базой данных, что позволяло системе передавать пилоту точные данные о местоположении в условиях недоступности сигналов GPS.

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Несмотря на передовые системы глобального позиционирования, имеющиеся в распоряжении пилотов армии США, использование исключительно GPS может быть сопряжено с определенными проблемами в конкретных сценариях, особенно при противодействии угрозам со стороны ближайших противников, действующих в области электромагнитного спектра.

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Хотя технология GPS позволяет получить ценные навигационные данные, ее уязвимость к помехам или подавлению требует принятия дополнительных мер для обеспечения надежного позиционирования. В связи с этим Командование перспективных разработок сухопутных войск армии США определило приоритеты в развитии технологий гарантированного определения местоположения, навигации и хронометражу (PNT). Цель этих мер - устранить проблемы, связанные с зависимостью от GPS. Разработка системы визуальной навигации (VBN) стала очень полезным инструментом для решения этой задачи.

В своем заявлении руководитель технического отдела AvMC Navigation Technical Area доктор Грег Рейнольдс отметил: "Проведенные испытания — это победа в реализации одного из главных приоритетов в модернизации Командования перспективного развития армии США - гарантированного позиционирования, навигации и синхронизации. Оно направлено на поиск решений для противодействия угрозам со стороны ближайших соперников, действующих в области электромагнитного спектра".

 "При этом важно отметить, что технология, разработанная промышленными партнерами из компании Leidos, "на 100% принадлежит государству". Американский оборонный эксперт высоко оценил совместную работу подразделений AvMC Rotorcraft In-Flight Labs, Flight Test Division, Missiles Navigation Technology Division, а также подразделения PM Assured Airspace Access Systems исполнительного офиса ВВС США. Все вместе они сыграли решающую роль в успешном освоении визуальной навигации в рамках испытаний.

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После завершения эксперимента камера осталась на борту воздушного судна для последующих испытаний. Благодаря такой незапланированной процедуре были собраны новые данные, оказавшие неоценимую помощь в доработке алгоритма и дальнейшем повышении эффективности системы.

За рамками GPS: США пытаются разработать новые надежные навигационные технологии

В то время пока спутники глобальной системы позиционирования (GPS) продолжают выполнять основную функцию по определению местоположения, навигации и хронометража  для военных, их уязвимость становится все более очевидной на фоне разработки противниками средств, способных нарушить или заглушить сигнал GPS.

Исследователи авиационного и ракетного центра DEVCOM испытали собственную систему VBN в Форт Юстис (штат Вирджиния), где они прикрепили камеру к брюху экспериментального летательного аппарата Black Hawk. Во время полета камера снимала изображение местности, которое затем сверялось с картографической базой данных, точно передавая пилоту координаты вертолета. U.S. Army Combat Capabilities Developments Command Aviation & Missile Center (AvMC).

Это серьезная проблема для армии США, поскольку своевременная передача и замена таких данных в условиях деградации или недоступности сигнала имеет ключевое значение. Осознав это, Пентагон поставил перед собой задачу найти решение, которое позволит солдатам эффективно действовать в условиях полного отсутствия сигнала GPS.

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В настоящее время армия США активно участвует в различных проектах по разработке альтернативных навигационных систем, позволяющих противостоять проблемам, возникающим в сложных условиях, влияющих на надежность GPS. Одним из ярких примеров является недавний опыт ВВС США по внедрению системы магнитной навигации (MagNav) в режиме реального времени. Испытания проводились во время полетов самолета C-17A Globemaster III, о чем в конце мая сообщало издание The EurAsian Times.

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Также важнейшим элементом комплексной концепции армии США, направленной на обеспечение непрерывного определения местоположения, навигации и времени (PNT) для солдат, является система технического зрения. Эта технология позволяет существенно снизить нагрузку на экипажи при выполнении боевых задач. Она избавляет от необходимости вручную отслеживать маршрут самолета по карте за счет изучения характеристик рельефа местности, что упрощает работу и повышает эффективность.

Кроме того, система визуальной навигации обладает огромным потенциалом для беспилотных полетов и развития полномасштабной автономности. В сценариях использования беспилотных летательных аппаратов, связанных с риском потери сигнала GPS, возможности VBN по определению местоположения становятся критически важными для обеспечения надежного и эффективного выполнения задач.

Эта технология представляет собой важнейшую резервную систему, позволяющую беспилотным летательным аппаратам точно определять свое местоположение и выполнять поставленные задачи вплоть до их безопасного возвращения на "дружественную" территорию.

Таким образом, по мнению американских военных экспертов, возможности этой системы весьма велики, она способна произвести революцию в управлении беспилотными системами и проложить путь к осуществлению более эффективных автономных миссий в сложных условиях новых реалий.

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