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Снятые с вооружения тайваньские ЗРК Hawk отправляются на Украину — Warzone

Недавно Тайвань снял с вооружения свои зенитно-ракетные комплексы Hawk. Теперь США собираются их выкупить и передать Киеву
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Соединенные Штаты намерены передать Киеву ракеты класса "земля-воздух" (ЗРК), ранее отгруженные Тайваню. По мнению западных экспертов, это позволит укрепить слабую противовоздушную оборону Украины и тем самым повысить шансы на успех "затормозившегося" киевского контрнаступления.

Тайваньские ЗРК Hawk, снятые с вооружения, перебрасываются на Украину. Недавно Тайвань снял с вооружения свои зенитно-ракетные комплексы Hawk. С очень большой долей вероятности Соединенные Штаты их выкупят и отправят на Украину.

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В этом месяце издание Warzone сообщило, что правительство США планирует выкупить у Тайваня недавно снятые с вооружения зенитно-ракетные комплексы ЗРК Improved Hawk (MIM 23B), которые затем планируется передать Украине для усиления ее боевых возможностей. В сообщении Warzone говорится, что власти Соединенных Штатов и Тайваня достигли соответствующих договоренностей в конце прошлого года.

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При этом в Вашингтоне отказались сообщить подробности этой потенциально секретной сделки. Представитель Пентагона заявил: "Мы не собираемся обсуждать конкретные цифры, связанные с производственными мощностями или запасами, а также расположение или подразделения, из которых будет предоставляться помощь Украине для обеспечения ее безопасности... Мы не станем рассказывать о каких-то конкретных видах вооружений до того, как об этом будет объявлено официально".

Однако, пишет The Warzone, еще в ноябре 2022 г. американские военные выделили "средства на модернизацию зенитно-ракетных комплексов HAWK для включения в будущие пакеты Presidential Drawdown Authority (PDA)" как часть более масштабной программы, финансируемой в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI).

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В статье отмечается, что "drawdown - сокращение" означает переброску вооружений непосредственно со складов в Соединенных Штатах. Причем последним американским потребителем этих вооружений станет Корпус морской пехоты США. В отчете также отмечается, что в феврале американские военные заявили о намерении выкупить за счет средств USAI две огневые установки противовоздушной обороны HAWK, не сообщив, откуда именно.

По данным Warzone, Тайвань впервые приобрел системы HAWK в 1960-х годах, а в июне 2023 года снял с вооружения последнюю из них. По мнению западных аналитиков, модернизированный вариант системы Improved HAWK (I-HAWK) является наиболее современным, и поэтому может оказаться наиболее эффективным в боевых действиях на Украине. В статье отмечается, что I-HAWK обладает системой Low-Altitude Simultaneous Hawk Engagement (LASHE), позволяющей одновременно поражать несколько маловысотных целей.

Противовоздушная оборона Украины подвергается последовательным атакам российских ракет и беспилотников, что истощило и без того ограниченные ракетные запасы Киева. В статье для журнала Time, опубликованной в апреле 2023 г., Санья Мансур пишет: "В начале конфликта Украина располагала самым большим арсеналом зенитно-ракетных комплексов в Европе, не считая России. В частности, около 89% ее средств ПВО составляли советские С-300 и "Бук". Но уже через год картина резко изменилась и уже к середине апреля - началу мая запасы этих систем оказались полностью исчерпаны".

Hawk относится к категории систем противовоздушной и противоракетной обороны среднего уровня,  которыми Соединенные Штаты в настоящее время не располагают. Именно этот потенциал был чрезвычайно полезен для украинских вооруженных сил, считают западные эксперты. Зенитно-ракетный комплекс HAWK. Photo: Twitter / Screengrab / Militarny

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Мансур подчеркивает, что в начале боевых действий для сокращения потерь в авиации ВКС России были вынуждены использовать крылатые ракеты большой дальности, для перехвата которых и предназначены С-300 и "Бук".

Тем не менее, по словам Мансур, если запасы ракет С-300 и "Бук" иссякнут, российские боевые самолеты получат большую свободу действий над линией боевого соприкосновения. При этом она отмечает, что Россия обладает огромным запасом авиационных бомб, доставка которых должна осуществляться на самолетах, пролетающих непосредственно над целью. Она утверждает, что истощение запасов ЗРК на Украине позволит использовать "колоссальные резервы" российских бомб, которые очень быстро разрушат оставшуюся инфраструктуру страны.

В связи с возможным истощением (или близким к этому) резервов украинских средств противовоздушной обороны ВКС РФ будут играть все более значимую роль в ходе специальной военной операции на Украине, пишет издание, при этом для поражения критически важных объектов и западной бронетехники будут использоваться как высокоточные управляемые боеприпасы, так и ударные вертолеты.

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В дополнение к проблемам украинской противовоздушной обороны в статье для Центра стратегических и международных исследований (Center of Strategic and International Studies, CSIS), опубликованной в июне 2023 года, военный эксперт, Иэн Уильямс утверждает, что в ближайшее время ракеты у России не закончатся, поскольку, по имеющимся разведанным, ВПК РФ способен производить ежемесячно не менее 60 крылатых ракет, пять БР "Искандер" и два гиперзвуковых ракетных комплекса "Кинжал".

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Более того, пишет Asia Times в июне 2023 г., Россия и Иран планируют в ближайшее время открыть завод по строительству ударных беспилотников мощностью около 6 тыс. единиц. Начало производства запланировано на 2024 год. Ранее Иран неоднократно отправлял в Россию через Каспийское море свои барражирующие боеприпасы "Шахед-136", пишет АТ. Сегодня Тегеран слегка изменил тактику - теперь он поставляет Москве детали для беспилотников, которые в ускоренном темпе производятся на российских заводах с использованием иранских комплектующих.

В статье Wavell Room за апрель 2023 года отставной офицер разведки британской армии Серджио Миллер отмечает, что украинские системы противовоздушной обороны не имеют возможности должным образом реагировать на запускаемые за пределами территории Украины российские высокоточные боеприпасы (PGM).

Зенитно-ракетный комплекс HAWK на Тайване. Фотография: Министерство обороны Тайваня. По имеющимся разведданным, Соединенные Штаты намерены выкупить снятые с вооружения ракетные комплексы и отправить их на Украину для пополнения запасов ЗРК, находящихся под угрозой истощения.

Миллер сообщает, что первый зафиксированный случай применения Россией высокоточного оружия произошел 11-12 марта этого года, когда десять истребителей Су-35С выпустили 11 фугасных бомб и одну антирадиолокационную сверхзвуковую ракету Х-31П, поразив четыре объекта ВСУ в 10-15 км от российской границы. По его словам, возможными целями этой атаки могли быть системы ПВО западного производства и склады ракет. Причем действовали российские истребители далеко за пределами зоны поражения украинских средств противовоздушной обороны.

Кроме того, в июне 2023 г. издание Asia Times сообщило, что российский парк боевых вертолетов, несколько потрепанный в первые дни специальной военной операции, теперь использует новые технологии и тактические приемы для сдерживания наступательных действий ВСУ путем уничтожения основных боевых танков и прочей бронетехники, поставленной Западом Киеву.

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В частности, согласно сообщениям, в начале июня во время выполнения боевого задания в зоне СВО российский вертолет Ка-52, оснащенный системой противодействия "Витебск-25", отразил атаки 18 ракет, выполнил поставленную задачу и вернулся на базу целым и невредимым.

Западные эксперты отмечают, что в последнее время ВКС России начали использовать боевые вертолеты Ка-52 и Ми-28 в составе групп "hunter-killer охотников-убийц", дополняя друг друга комплексами противодействия. Если Ка-52 оснащен средствами противодействия ракетам с инфракрасным (ИК) наведением, то Ми-28 - с радиолокационным наведением. Таким образом, совместная работа этих двух машин обеспечивает комплексную защиту от ракет обоих типов.

Несмотря на то, что Украина получила такие современные системы ПВО, как Iris-T из Германии и NASAMS из Соединенных Штатов, эти поставки носили фрагментарный характер. Согласно имеющимся данным, большая их часть была уничтожена в ходе боевых действий.

На фоне истощения запасов ЗРК, наращивания производства российских ракет и беспилотников, совершенствования тактики применения ударных вертолетов и медленных поставок западных систем ПВО, российские Воздушно-космические силы по-прежнему обладают огромной боевой мощью по сравнению с ВВС Украины.

На кадрах видеозаписи, распространенной Министерством обороны Российской Федерации, запечатлен пилот истребителя-перехватчика МиГ-31К носителя гиперзвуковых ракет "Кинжал" в неизвестной локации на территории России. (Фото предоставлено Министерством обороны РФ/ Sputnik)

В статье, опубликованной в этом месяце в журнале Insider, Кристофер Вуди указывает, что после 16 месяцев боевых действий на долю ВКС РФ по-прежнему приходится почти вся боевая авиация: на каждые 15 самолетов Украины приходится 100 боевых самолетов России.

По мнению Вуди, Россия сможет более эффективно использовать свое преимущество в воздухе, если сеть противовоздушной обороны Украины перестанет действовать. Вместе с тем он отмечает, что после более года боевых действий "на истощение", штат квалифицированных пилотов ВКС РФ, мог сократился, к тому же западные санкции могли нанести определенный удар по способности ВПК России строить и ремонтировать истребители.

Впрочем, даже при условии своевременной поставки на Украину бывших тайваньских или иных противовоздушных систем западного производства, Россия неоднократно демонстрировала высокую способность по уничтожению живой силы и военной техники противника, несмотря на невероятно высокие издержки для своих "больших и мощных" ВВС, резюмируют западные эксперты.

Страж неба Сингапура - зенитные ракеты I-Hawk. Эти крылатые боеприпасы способны летать на огромных скоростях, выполняя одну задачу - поражать любые неприятельские воздушные цели в радиусе 40 км вокруг Сингапура. Речь идет о ракетах I-Hawk, являющихся частью оборонного "зонтика" ВВС Республики Сингапур. Журналист Кхай Ян наблюдает за стрельбой расчета I-Hawk во время учений, проводимых на одном из полигонов, и рассказывает, как происходит использование этих ракет в случае возникновения угрозы для воздушного пространства страны.

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Теги

сша тайвань спецоперация спецоперация на украине киев зрк hawk
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