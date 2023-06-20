За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Вместо того чтобы дать решительный отпор России и отвоевать утраченные территории Киев "демонстрирует прямо противоположную картину": уничтоженные танки, брошенные бронетранспортеры и никаких реальных прорывов российской линии обороны. Об этом пишет Шаббир Ризви антивоенный активист и политический аналитик, специализирующийся на внешней и внутренней политике Соединенных Штатов, геополитике и военной тематике для панарабского издания "Аль-Маядин".

реклама

К разрушающемуся образу американской одно полярности добавляется крушение имиджа, возможно, самого мощного военного блока, который когда-либо существовал. "Военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов боится оттока заказчиков, поэтому Белый дом придумывает нелепые оправдания неэффективности западного оружия на Украине".

Началось "долгожданное" контрнаступление Украины. Администрация Зеленского потратила месяцы на получение финансовой и военной помощи для того, что может оказаться последним шансом для Киева вернуть утраченные позиции. В ходе военной кампании Вооруженные силы Украины заполучили от Запада немецкие танки "Леопард", американские "Брэдли", польские "Крабы", а также различные бронетранспортеры и артиллерийские комплексы. Сегодня украинские войска ежедневно используют самое лучшее конвенциональное оружие Североатлантического альянса.

рекомендации MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок RTX 4060 Ti за гроши в Регарде -30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр На порядок упала цена компа MSI на i7 12700 -25% на Xiaomi POCO F5 Pro 12/256Gb RTX 3070 Gigabyte дешевеет несмотря на курс -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену 75" Телевизор 3840 x 2160, LED за 65 тр На порядок упала цена S22 Ultra 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Xiaomi 12 - цена рухнула ВДВОЕ, надо брать -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti -10000р на MSI 3070 = цена в рублях падает В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Однако вместо того, чтобы дать отпор Вооруженным Силам РФ и вернуть утраченные позиции, снимки, широко представленные в Интернете, демонстрируют прямо противоположное: уничтоженные танки, брошенные бронетранспортеры и отсутствие серьезных прорывов российских оборонительных рубежей.

В течение нескольких месяцев, предшествовавших столь долгожданному контрнаступлению, в заголовках западных изданий доминировали сообщения о поставках натовских вооружений. По замыслу англосаксонских стратегов германские "Леопарды" должны были изменить ход событий. Американские "Брэдли" должны были сломить российскую оборону. Западные средства ПВО должны были блокировать все ракетные и беспилотные атаки ВКС РФ.

реклама

В течение нескольких месяцев, предшествовавших столь долгожданному контрнаступлению, в заголовках западных изданий доминировали сообщения о поставках натовских вооружений. По замыслу англосаксонских стратегов германские "Леопарды" должны были изменить ход событий. Американские "Брэдли" должны были сломить российскую оборону. Западные средства ПВО должны были блокировать все ракетные и беспилотные атаки ВКС РФ.

"Но затем взошло солнце и наступила реальность". ВСУ не удалось сокрушить ни одного значимого для России оборонительного рубежа, а вот вера в военное превосходство НАТО была разрушена основательно. Помимо того, что в прошлом месяце русские уничтожили своим "Кинжалом" поставленные США комплексы ПВО Patriot, так теперь еще десятки натовских танков превратились в дымящиеся руины. Русские, вероятно, в замешательстве ломают голову, гадая, что вообще происходит и что, черт возьми, была за бойня, пишет Ризви.

Собственно говоря, до недавнего момента оружие НАТО вообще не испытывалось против равноценного противника. История военных операций Североатлантического альянса ограничивается подавлением движений за национальный суверенитет, включая геноцидные бомбардировочные кампании (Сербия, Камбожда, Вьетнам, Ирак...). Только после начала Специальной военной операции Российской Федерации оружие НАТО столкнулось с военными технологиями, такими же передовыми, как и его собственные. Конечно, военный потенциал России пока еще не дотягивает до возможностей Соединенных Штатов, но ВС РФ сражаются с военными технологиями всего коллективного Запада – читай НАТО, куда, помимо США, входят Великобритания, Франция, Германия, Канада и еще 25 стран-участниц.

Вооруженные силы Российской Федерации разгромили колонны украинских (ВСУ) с западной бронетехникой благодаря значительному превосходству в воздухе и артиллерии, утверждает американский эксперт, публицист Wall Street Journal Мэтью Лаксмур.

реклама

По иронии судьбы, технологии НАТО были очень "крутыми", до тех пор, пока не оказались на поле боя. До специальной военной операции такие слова, как танк Leopard, ЗРК Patriot или ПВО HIMARS, внушали страх всякому, кто потенциально мог оказаться на пути НАТО. И вот теперь они стали для всего мира обычными уязвимыми "консервными банками". Именно мифы о возможностях натовского оружия говорили о его мнимом превосходстве. Русские разрушили этот миф.

К России присоединился Иран. Иранские беспилотники-камикадзе Shahed-136 использовались Россией десятки, если не сотни раз. Полковник Родион Кулагин, командир 92-й механизированной бригады ВСУ, заявил, что дрон-камикадзе " разорвал три семерки пополам", имея в виду 155-мм гаубицу M777 Howitzer. С момента первоначального развертывания этих беспилотников ВС России удвоили свои усилия, добавив их к своей обычной линейке наступательных вооружений - в результате “Шахеды” прорывались через оборону ЗРК Patriot в Киеве, причем многократно.

Кто-то может возразить, что, наверняка украинцы не обучены использовать оружие НАТО, учитывая, что они не являются его членом. Однако это далеко не так. В странах НАТО находится большое количество украинских офицеров, которые осваивают различные системы вооружений, а затем используют эти навыки на фронте. Более того, есть прямые доказательства того, что офицеры стран НАТО сами находятся на территории Украины, контролируя обучение и логистику.

Военные технологии стоят дорого. Они занимают значительную часть бюджета любого государства. Страны Североатлантического альянса, в частности, обязаны тратить определенный процент своего ВВП на инициативы НАТО - в первую очередь на вооружение и тренировки. Отдать десятки танков и артиллерийских систем - непростое решение. Именно по этой причине членам альянса придется обучать украинские войска правильному обращению с оружием НАТО. Причем для этого у них будет дополнительный стимул - когда еще у НАТО - блока, созданного специально для противодействия советской угрозе - появится возможность испытать свое оружие против современной армии?

реклама

С другой стороны, Россия тоже многое выиграет от своих наступательных маневров на Украине. Каждый брошенный или выведенный из строя образец натовской бронетехники может попасть в руки к российским военным ученым и подвергнуться обратному инжинирингу, с тем чтобы изучить его возможности и слабые места. Впоследствии эта информация может быть передана странам, желающим укрепить свою обороноспособность на фоне предстоящих операций с участием НАТО.

На фотографии -БПЛА " Shahed-129" второго поколения. В носовой части машины появился каплевидный обтекатель, под которым, предположительно, находится комплекс спутниковой связи. Аппарат находится в производстве с 2015 года. По словам бывшего командующего Корпусом стражей исламской революции и главного военного помощника Верховного лидера Ирана генерал-майора Яхьи Рахима Сафави, более 22 стран подали официальные запросы на приобретение военных беспилотников иранского производства. "В настоящее время странами-кандидатами на покупку иранских беспилотников являются Армения, Таджикистан, Сербия, Алжир, Венесуэла и другие страны", - отметил иранский чиновник.

Кроме того, это позволит России продемонстрировать всему миру мощь своего оружия. Если российское оружие способно поражать оборонительные системы НАТО, другие страны, возможно, предпочтут покупать его у Москвы, а не, например, у Вашингтона. Это особенно убедительно продемонстрировал Иран. Использование Россией платформы Shahed 136 оказалось весьма выгодным для Тегерана - сегодня 20 стран обратились к Ирану с просьбой о поставках этих дронов-камикадзе. Чем больше своих технологий НАТО обрушивает на Россию, тем больше теряет в долгосрочной перспективе.

Несмотря на пропаганду западных СМИ, несмотря на миллиарды долларов, вложенные в вооружение и логистику Украины, НАТО не справляется - и мир это видит. К разрушающемуся образу американской одно полярности добавляется крушение имиджа, возможно, самого мощного военного блока, который когда-либо существовал.

Возможно, пишет издание Аль-Маядин, в ближайшие недели Украина сможет отвоевать часть территории - а возможно и нет - но одно можно сказать наверняка. Кадры уничтоженной бронетехники и артиллерии НАТО нанесут серьезный удар по "ястребам войны" на Западе. Это, несомненно, станет причиной панических настроений в стенах таких оборонных корпораций, как Boeing и Raytheon, которые когда-то считались лидерами военных технологий.

Многие мировые лидеры заявили, что наилучшим вариантом решения конфликта на Украине является дипломатический подход. К сожалению, Украина превратилась в испытательный полигон для оружия НАТО в навязанной ей Западом прокси-войне против России. Эти испытания не приносят желаемых результатов, в жертву приносятся жизни украинцев, а страны НАТО пытаются найти хоть какой-то положительный повод для продолжения военных действий. Может быть, им лучше подсчитать собственные потери и найти общий язык, чтобы избежать дальнейшей бойни - и чудовищного позора, подводит итог Шаббир Ризви.